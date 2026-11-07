La borrasca Bruna trae alza térmica y lluvias persistentes

Adiós al sol, pero también al frío. Llega la profunda borrasca Bruna a la península ibérica y con ella una sucesión de frentes que bañarán la provincia a partir de la tarde de este domingo y hasta, al menos, pasado el día de San Martiño, aunque acompañada de un subidón térmico. Los magostos estarán, por tanto, aguados por Bruna, aunque hoy sábado y la primera mitad de la jornada del domingo será en forma de tímidos chubascos.

Las lluvias más persistentes e intensas llegarán a partir de las últimas horas de mañana domingo y, sobre todo, a lo largo de las jornadas del lunes, martes y miércoles, el día grande del San Martiño. En todo caso, las predicciones a medio plazo apuntan a que de cara al siguiente fin de semana, en el que también se celebran buena parte de los magostos populares, los efectos de la borrasca ya serán historia y volverán a predominar los cielos despejados.

Día a día

Hoy sábado será la primera jornada bajo la influencia de las bajas presiones de la borrasca Bruna, situada al oeste de la Península. Los cielos estarán muy nublados toda la jornada y, según MeteoGalicia, apenas habrá precipitaciones, que, en todo caso, caerán de forma débil. Lo más notorio no solo es el adiós al sol, sino el notable ascenso tanto de las temperaturas mínimas como de las máximas.

De cara al domingo, los efectos de Bruna se intensifican. Los chubascos serán más probables durante la tarde y la noche, las mínimas se mantendrán altas y las máximas en valores agradables. Además, la Aemet advierte de una intensificación de los vientos del sur-suroeste, que dejarán rachas muy fuertes en zonas altas.

A partir del lunes, Bruna empezará a enviar frentes de lluvias mucho más continuos, dejando mucha inestabilidad. Habrá precipitaciones generalizadas en la provincia, incluso de cara a la noche puntualmente fuertes y acompañadas de tormenta. Según el aviso emitido por la Aemet, en áreas del sur de Galicia las precipitaciones destacarán por su persistencia y se podrían superar los 200 litros por metro cuadrado a lo largo del episodio.

Hasta San Martiño

El martes y el miércoles, este día festivo en la ciudad y otras partes de la provincia, la probabilidad de lluvia será alta al mantenerse la influencia de las borrascas, y las temperaturas se mantendrán agradables. El fin de semana que viene podría haber una tregua, ya que se espera que a partir del jueves las precipitaciones vayan perdiendo intensidad.