Bruselas reparte premios entre 31 vinos ourensanos

Un total de treinta y un vinos ourensanos han vuelto con premio del Concurso Mundial de Bruselas, un certamen que, a pesar de su nombre no se celebró en la capital belga sino en Armenia, ya que hace varias décadas que abandonó su sede en Bruselas para iniciar una itinerancia internacional por las principales regiones vinícolas del mundo. El Ribeiro volvió a ser la denominación de origen ourensana más premiada con cinco oros, cinco platas y once diplomas especiales. Valdeorras obtuvo una plata y 7 menciones honoríficas y Monterrei ganó dos diplomas especiales. El conjunto de los vinos gallegos sumaron 71 galardones.

Las medallas de oro del Ribeiro fueron para los vinos Laudes 2024, Ama Vida 2025, Pazo Tizón 2024, Terra Minei 2025 y Cordón de Santo André 2025. Las platas fueron para los ribeiros, Gran Alanís Castes 2025, Catro Parroquias Godello 2025, Mais de Cunqueiro Torrontés 2025, Ramón do Casar Treixadura 2025 y Zapicos do Verea 2025 y Ruchel blanco 2025 de Valdeorras. A estas once medallas habría que sumar el oro de Veiga da Princesa 2025 y las tres medallas de plata de Rectoral do Umia 2025, Silandeiro 2024 y Viña Lareira Albariño 2024 de los grupos ourensanos Pazo do Mar el oro y Bodegas gallegas, las platas.

El Concurso Mundial de Bruselas limita el número de premios a un porcentaje de los vinos presentados a evaluación. Este año, para reconocer aquellos vinos que por puntuación deberían de haber recibido premios pero por cupo se quedaron fuera otorgó los diplomas CMD Merit. Monterrei obtuvo dos diplomas de esta categoría por los vinos Via Arxentea Godello Treixadura 2025 y Alma de Autor Blanco 2025. Los 7 de Valdeorras fueron Mil Ríos Godello sobre Lías 2025, Viñaredo Godello 2025, Fardelas 2025, A Cercada 2025, Godeval Revival 2023, Godeval Cepas Vellas 2024 y Al Oeste do Monte Godello 2024. Los once diplomas del Ribeiro fueron para Gran Alanís 2025, Samiel Godello 2025, Finca Pazo Carballo 2024, Gran Leiriña 2025, Maleiga Intre 2024, Cunqueiro III Milenium 2025, Adega do Moucho 2022, Ramón do Casar Varietal, Armán Finca Misenhora 2023, Pepe Carrasca 2023 y Torre do Olivar Expresión 2025. Ribeira Sacra obtuvo en este certamen diploma por Pasal de Esile 2025.