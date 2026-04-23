Caamaño avala la xestión de la Xunta en la sanidad de Ourense

La Xunta de Galicia avanza en la reforma integral del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), un proyecto clave para modernizar la asistencia sanitaria en la provincia. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, defendió en el Parlamento la inversión realizada, que alcanza los 703,3 millones de euros en 2026 en Ourense, una cifra récord para el área sanitaria.

El plan contempla la construcción de un nuevo edificio de hospitalización de 12 plantas y el hospital Materno Infantil, con una inversión de 55,5 millones. Las obras avanzan con el objetivo de enlazar la finalización del nuevo inmueble con la demolición del actual Materno para levantar el nuevo complejo.

“Estamos a facer un esforzo sen precedentes para dotar a Ourense das mellores infraestruturas sanitarias”, señaló Gómez Caamaño, quien destacó también la reducción de listas de espera, con 40 días menos para cirugías y 60 menos para consultas respecto a la media estatal.

En paralelo, el conselleiro destacó que han impulsado nuevas dotaciones como la UCI, la unidad de Medicina Nuclear (que evita ir a otras ciudades a tratarse) o la unidad de ictus. “Queremos que os pacientes poidan recibir aquí todos os servizos sen ter que desprazarse”, afirmó.

Las mejoras alcanzan también a hospitales comarcales y a la atención primaria, con nuevos centros y reformas en marcha.