Cae en Ourense una banda que desvalijó una veintena de chalés y se escondía en una tienda de campaña en el monte

Tres personas han sido detenidas en la provincia de Pontevedra tras desarticularse un grupo criminal especializado en el asalto a viviendas habitadas al que se le atribuyen cerca de 20 robos en las provincias de Ourense, Pontevedra y A Coruña. En territorio ourensano, la banda llegó a actuar en localidades como Allariz, Barbadás y Vilanova dos Infantes.

La caída de esta organización, enmarcada en la denominada operación Ziralla, se precipitó a raíz de una investigación abierta por una oleada de seis robos recientes en la provincia de Ourense. El arresto se produjo el pasado 18 de noviembre en Pontevedra tras un operativo de máxima tensión: los sospechosos, que se desplazaban en vehículos compactos de gran cilindrada, llegaron a embestir y dañar dos coches de la Guardia Civil en su intento de fuga. Antes de ser interceptados, los integrantes del grupo ya habían logrado eludir los dispositivos policiales hasta en dos ocasiones.

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El modus operandi de los ladrones consistía en seleccionar previamente viviendas unifamiliares tipo chalé, ubicadas en urbanizaciones o entornos residenciales tranquilos como los de los municipios ourensanos afectados. Actuaban siempre en horario nocturno, aprovechando las primeras horas tras el anochecer para encadenar varios robos en distintos inmuebles durante una misma jornada.

Para no dejar rastro en hoteles o viviendas turísticas, la banda recurría a un escondite poco habitual tras cometer los asaltos. Los delincuentes se internaban en una zona agreste de difícil acceso en un monte de la provincia de Pontevedra, donde pernoctaban en una tienda de campaña.

Durante la intervención, los agentes lograron recuperar diversas joyas —algunas de las cuales ya han sido reconocidas por sus legítimos propietarios—, además de intervenir herramientas utilizadas para forzar los accesos y más de 5.000 euros en efectivo. Asimismo, se incautaron múltiples placas de matrícula dobladas que los detenidos intercambiaban de manera constante para dificultar su identificación y seguimiento.