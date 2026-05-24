La caída de un árbol obligó a detener la circulación por tren entre Ourense y Monforte
VÍAS FERROVIARIAS
Durante una hora quedó interrumpida la circulación en ambos sentidos entre Ourense y Monforte afectando a dos trenes que tuvieron que detener su viaje hasta que finalizaron las labores de liberación de la vía
La caída de un árbol sobre las catenarias sobre las vías de tren provocó la interrupción del servicio entre Ourense y Monforte.
El incidente se registró en el tramo entre Santo Estevo y Canaval afectando la circulación en ambos sentidos. Los trenes LD 620 Vigo - Barcelona Sants que quedó detenido en Ourense y el tren de MD 12645 A Coruña - Ourense que fue detenido en Monforte, fueron los afectados por la caída del árbol.
En sus redes sociales Adif informó que tras los trabajos de los operarios se logró liberar la vía y retomar la circulación.
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