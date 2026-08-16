La caída de R ocasionó incidencias en la provincia durante más de 40 horas

La avería de R que dejó sin Internet ni teléfono fijo a miles de usuarios de Ourense quedó completamente resuelta ayer después de una recuperación progresiva que se prolongó durante buena parte de la jornada. En algunos puntos de la provincia, la incidencia llegó a extenderse durante unas 41 horas desde los primeros cortes registrados alrededor de las 22,00 horas del jueves.

Los primeros avisos de recuperación comenzaron a llegar cerca de la medianoche del viernes. Según R, el grueso del servicio quedó restablecido alrededor de la 1,00 horas, aunque el proceso se realizó de manera escalonada y durante la mañana todavía permanecía sin conexión “aproximadamente un 20% dos afectados”.

Las incidencias persistieron especialmente en distintos puntos de las comarcas de Valdeorras y O Ribeiro, donde numerosos vecinos continuaban comunicando fallos durante la mañana. La recuperación avanzó a lo largo del día y, pasadas las 15,00 horas, R daba por restablecido completamente el servicio. Únicamente permanecían algunos casos particulares en Ribadavia, que fueron solucionándose de forma individual durante la jornada.

La caída afectó durante más de un día a particulares, empresas y servicios básicos, que se quedaron sin Internet y telefonía fija. La incidencia se originó, según explicó la compañía de telecomunicaciones, por la coincidencia de dos incendios que inutilizaron las dos rutas alternativas de su red de fibra. Uno en una subestación eléctrica de Vigo y otro forestal en Penarrubia, en la parroquia lucense de Orzabai.