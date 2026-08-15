La avería en la red fija de R en Ourense dura ya más de 24 horas

Miles de ourensanos llevan más de un día sin Internet ni teléfono fijo por una avería en la red de R. La incidencia, provocada por la coincidencia de dos incendios, uno en una subestación eléctrica de Vigo y otro forestal en Penarrubia, en el municipio de Lugo, comenzó alrededor de las 22,00 horas del jueves y mantuvo durante todo el viernes sus consecuencias en hogares, empresas e incluso servicios básicos, situación en la que continuaban al cierre de esta edición. Pese a la magnitud del problema, la empresa de telecomunicaciones no pudo precisar cuántos clientes se quedaron sin conexión.

La compañía atribuye la caída a una situación excepcional en su red de fibra. R dispone de un “anillo” que comunica las principales ciudades gallegas y está diseñado con redundancia: si una de las rutas queda inutilizada, las comunicaciones deben poder continuar por una alternativa. Esta vez, sin embargo, las dos vías acabaron afectadas y el sistema de respaldo no evitó que la avería se prolongase durante toda la jornada.

Según explica R, la primera incidencia se produjo el jueves a raíz de un incendio en una subestación eléctrica de Vigo. Las llamas afectaron a una de las comunicaciones que enlazan con Ourense y Lugo, aunque inicialmente no hubo consecuencias para los usuarios porque el tráfico pudo continuar por la segunda vía. “Temos o servizo redundado precisamente para que, se hai unha incidencia nun punto, as comunicacións poidan continuar por outra ruta”, explican desde la compañía.

La situación se complicó posteriormente con el incendio forestal registrado en Penarrubia, en el municipio de Lugo. El fuego afectó también a la segunda vía disponible. La coincidencia de ambas incidencias dejó sin respaldo parte de la red y desencadenó una caída cuyo alcance R seguía sin poder cuantificar horas después.

Consecuencias

Las consecuencias se dejaron notar durante todo el viernes en la vida cotidiana. Un vecino de la ciudad explicó que tuvo importantes dificultades para teletrabajar y se vio obligado a compartir los datos de su teléfono móvil con el ordenador, con una velocidad considerablemente menor que ralentizó toda su jornada. “No entiendo cómo puede pasar esto. Espero que nos lo descuenten de la factura a final de mes”, lamentó.

Los negocios tampoco escaparon a la caída del servicio. Algunas empresas tuvieron incluso que buscar soluciones con otras compañías de telecomunicaciones para disponer de alternativas que les permitiesen mantener su actividad mientras continuaba la avería.

Usuarios comunicaron además incidencias en algunas entidades bancarias que dificultaban la retirada de efectivo. La caída alcanzó también a servicios básicos como a los de Bomberos de Ourense. El cuerpo pudo mantener la comunicación con el 112 y con la Policía Local mediante teléfonos móviles, pero se quedó sin sus herramientas habituales de gestión y sin correo electrónico. Pese a estas limitaciones, las intervenciones no se vieron afectadas. “Menos mal que nuestro trabajo no depende de cosas administrativas”, señalaron.

Desde R insisten en que se trata de “unha situación fóra do habitual” y que la “prioridade absoluta” es recuperar el servicio. La caída afecta a Internet y la telefonía fija mientras que los móviles funcionan al depender de la red de antenas. Durante la tarde, la compañía trasladó una previsión de recuperación progresiva alrededor de las 20,00 horas. Sin embargo, al cierre de esta edición el servicio todavía no se había restablecido y la avería superaba ya las 24 horas de duración. “Entendemos o malestar dos clientes”, admiten desde la operadora.

Siete operadoras afectadas

La incidencia de esta situación va mucho más allá de los clientes de R porque otras compañías utilizan su infraestructura para prestar servicio, de forma directa o indirecta, en la provincia. La compañía confirmó una afectación total en las conexiones de Yoigo, MASMOVIL y Pepephone, además de problemas entre usuarios de Orange, Jazztel y Simyo, aunque no generalizados. En total, al menos siete operadoras se están viendo afectadas en mayor o menor medida por la caída de la red.

El alcance podría haber sido todavía mayor. Desde R explican que existen acuerdos por los que otras compañías utilizan su infraestructura de forma indirecta y que esa dependencia puede variar incluso entre barrios de una misma localidad. Por lo tanto, la empresa no descarta que clientes de otros operadores también sufriesen cortes. La avería evidencia hasta qué punto una incidencia en una infraestructura interconectada entre compañías, incluso aunque no tengan contratado directamente su servicio con R.