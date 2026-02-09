Un camión obliga a cortar temporalmente la A-52 por desplazamiento de carga en Ourense

La Autovía A-52 en Ourense sufrió este martes a la tarde un corte temporal debido al desplazamiento de la carga de un camión que transportaba 76 planchas de mármol, lo que generó riesgo de vuelco y peligro para otros usuarios de la vía.

El incidente se registró a las 17:20 horas en el PK-165,5, entre Monterrei y Verín, cuando un camión Renault (L-204876) y BR-23QX perdió estabilidad en la carga del remolque, desplazándose hacia el único carril habilitado en sentido Benavente. Una patrulla del ATGC se desplazó al lugar para valorar la situación y tomar medidas preventivas.

Las 76 planchas de mármol que se desplazaron en el remolque y provocaron el corte temporal de la autovía. | Guardia Civil de Ourense

Finalmente, a las 19:55 horas se procedió al corte total de la autovía en el PK-173, entre Cualedro y Verín, sentido decreciente, para redistribuir uniformemente la carga y evitar el vuelco. Se habilitaron desvíos alternativos por la N-525: los turismos se incorporaban en el PK-168 (A-52 PK-160) y los camiones en el PK-149 (A-52 PK-143).

En el lugar permanecieron patrullas de seguridad, el servicio de mantenimiento y el dispositivo LINCE activo, mientras se avisaba al CGT para coordinar la asistencia.