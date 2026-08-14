El campamento Amencer cierra su 39ª edición entre espuma y música

El campamento urbano de Amencer puso este jueves el broche de oro a su 39ª edición con un baño de espuma y una sesión de un pinchadiscos. Tras nueve días llenos de actividades abiertas y gratuitas, en las que participaron más de 1.000 jóvenes, se despidió ya pensando en la edición del 2027, que será muy especial porque esta iniciativa cumple 40 años.

El baño precedió a la última comida todos juntos, tanto mayores como pequeños, en los pórticos del colegio Salesianos. Todos los participantes recibieron pasteles de regalo y fruta procedentes del comercio local de la ciudad.

Una vez terminaron de comer, llegó uno de los momentos más especiales. Los jóvenes recibieron el diploma de participación en el campamento y cada grupo se hizo la fotografía oficial para tenerla de recuerdo.

Posteriormente, acudieron al teatro del colegio, donde celebraron la “gala dos urbaniños” en la que los distintos grupos de edad del campamento hicieron una actuación.

Hora y media después llegó el momento de la despedida definitiva. Los participantes abandonaron el colegio Salesianos y comenzaron a desfilar hasta sus casas. Lo hicieron bajo el lema: “Xa quedan menos de 365 días para comezar o 40º Campamento Urbano!”.

Día del voluntariado

Ya sin participantes, los voluntarios acudirán hoy por la mañana a Salesianos para realizar una evaluación de cómo se ha desarrollado el campamento urbano y ultimar la limpieza de los locales. Además, harán una foto de recuerdo: “árbore do voluntariado”.

Al mediodía, se trasladarán al Complexo de Monterrei para comer y disfrutar allí de una tarde de baño antes de encaminarse hasta el río Barbaña, donde cenarán todos juntos en el restaurante Gijón.