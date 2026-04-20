O Carballiño y Ribeiro presumen de sus atractivos

El Xeodestino Ribeiro-O Carballiño inició esta semana una campaña promocional a nivel nacional e internacional para dar a conocer la diversidad de recursos turísticos de la comarca. Las ciudades elegidas fueron Madrid, Valladolid y Oporto, seleccionadas de acuerdo con el plan de comunicación del xeodestino y orientadas al turismo local.

Así, esta semana se celebraron los dos primeros eventos con medios de comunicación e influencers de Madrid y Valladolid, quienes pudieron conocer en detalle los recursos turísticos más representativos de este xeodestino. Las presentaciones se basaron en varios ejes principales: termalismo, patrimonio histórico, naturaleza, enogastronomía y fiestas populares, ya que “a enorme cantidade e variedade de recursos dos que dispoñemos no noso territorio obríganos a seleccionar a mensaxe”, tal y como expuso el presidente del Xeodestino Ribeiro-O Carballiño, Francisco Fernández, a los asistentes a la presentación en Madrid.

Así, entre otros elementos, se destacó la riqueza termal de este territorio que aglutina dos comarcas, con un variado catálogo de posibilidades que incluye balnearios de diferentes características y pequeños baños termales integrados en espacios naturales.

En cuanto al patrimonio histórico, se subrayó que el Xeodestino Ribeiro-O Carballiño es uno de los grandes referentes del románico nacional, especialmente por la presencia de tres grandes monasterios: Oseira, San Clodio y Melón, cada uno con su particular influencia en la población y en sus aspectos sociales y culturales.

Vino y gastronomía

Asimismo, se hizo especial hincapié en la sección de vino y gastronomía, que incluye la presencia de la Denominación de Origen Ribeiro, la segunda más antigua de España, y su Ruta del Vino, así como celebraciones que trascienden fronteras, como la Festa do Pulpo de Carballiño y la Festa da Istoria de Ribadabia, ambas de Interés Turístico Nacional, y otras como la Festa do Pemento de Arnoia o la Festa da Vendima de Leiro, ambas con el reconocimiento de Interés Turístico Gallego.