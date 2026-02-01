Carlos González, director de Urbanos de Galicia: “Todo parece orientado a dejarnos los últimos”

Carlos González Lozano (1976) es desde hace un lustro director de la división de Urbanos de Galicia de Avanza, actual concesionaria -en precario desde hace una década- del servicio de autobús urbano en la ciudad de Ourense. Han sido la empresa peor valorada en el concurso en marcha de transporte urbano, una cuestión con la que es muy crítico y ante la que avanza movimientos judiciales.

Pregunta. El concurso del autobús urbano del Concello de Ourense está en el foco de la polémica. Han tenido la peor puntuación, ¿cómo lo interpretan?

Respuesta. Avanza es la mayor empresa de transporte urbano y metropolitano de España, con importante presencia internacional, y nuestras ofertas nunca han sido calificadas de una forma similar. Es más, siempre obtenemos puntuaciones técnicas muy altas, cercanas o iguales a la máxima puntuación. En Ourense, nuestra oferta técnica fue valorada como la más baja de todas y, curiosamente, con la puntuación mínima exacta (24,00 puntos) para no ser excluidos del proceso. Esto es rarísimo y nos hace pensar que además de no evaluar nuestra oferta correctamente se nos ha dado esa puntuación mínima para que no pudiésemos presentar en aquel momento un recurso que hubiera paralizado o retrasado el proceso de licitación. Avanza realizó la mejor oferta económica, mejor que las de los otros tres oferentes. Sin embargo, la puntuación técnica, cuestionada por el interventor municipal, hace que no sea nuestra oferta la que, presumiblemente, resulte adjudicataria por el Concello, lo que, sin duda va a perjudicar a las arcas públicas y al bolsillo de todos los ciudadanos de Ourense.

P. El interventor ve posibles tratos de favor a algunas empresas en la valoración. ¿Creen que los pliegos están hechos para favorecer a algunas empresas o que la valoración subjetiva carece de fundamento?

R. El interventor ha visto las ofertas de todos y ha emitido un informe al que todavía no hemos tenido acceso, pero sí a algunas de sus afirmaciones que se recogen en las actas de las mesas de contratación. En ellas, el interventor recoge que el informe de valoración de las ofertas es “incompleto”, que “las valoraciones que ofrece están poco motivadas o son genéricas”, que el informe técnico es “incongruente”, “deficiente” y con “riesgo de impugnación por falta de motivación”; así como que “penaliza a Avanza y Monbús”… por remitir a anexos, mientras en el mismo informe valora positivamente anexos de la UTE Gavilanes-Sagales, la mejor valorada. Sin duda, es muy sospechoso que en la oferta de la UTE Gavilanes-Sagales se tengan en cuenta los anexos para su valoración y, sin embargo, en la oferta de Avanza se indique que los anexos no son objeto de valoración. Todo el informe parece estar orientado a dejarnos últimos y restarnos fuerza en posibles recursos, pero Avanza ya solicitó la vista del expediente antes de conocer esta valoración, al haber apreciado irregularidades en el proceso.

P. ¿Creen que se favorece a una empresa directamente?

R. En el momento en el que presentamos alegaciones previas ya había salido en varias publicaciones que el adjudicatario sería el que finalmente aparece como mejor oferta técnica, Gavilanes, con diferencia respecto al resto de licitadores. El informe mencionado otorga a la empresa Gavilanes, de manera incomprensible y poco justificada, puntuaciones muy elevadas frente a la oferta de Avanza, que contiene importantes mejoras que ni se mencionan en el informe. Valoran elementos y criterios que en nada aportan calidad ni valor a la operación del servicio de transporte urbano, y que ni siquiera aparecían en los pliegos, algo que pone de manifiesto el propio interventor. Llama poderosamente la atención que la empresa con más experiencia en transporte urbano de todas las que se han presentado obtenga la menor de las valoraciones técnicas, siendo la más valorada una empresa sin ninguna experiencia en este servicio como es Gavilanes.

P. ¿Les han dado acceso a toda la documentación que han solicitado?

R. No. Hemos pedido vista del expediente de la mesa de contratación, que es preceptivo legamente, y aún no se nos ha facilitado. En ese expediente podríamos ver el informe completo del interventor y sus conclusiones, así como el resto de documentos que todo el expediente incluya. Con ellos, podremos defender nuestra propuesta de calidad y futuro presentada a este proceso de licitación. Sin embargo, tal y como he indicado, el Concello muestra oscurantismo y no nos ha posibilitado la vista del expediente.

P. ¿Cómo valora la experiencia de Avanza en Ourense?¿Cuál es la valoración ciudadana de la empresa? ¿Les ha perjudicado estar en precario los últimos años?

R. Nuestra empresa opera en la ciudad de Ourense desde 2005, más de 20 años con unos niveles de calidad muy valorados por los usuarios. En las encuestas de satisfacción al cliente que cada año Avanza encarga a una empresa independiente como forma de auditar la calidad del servicio ofrecido, los años 2023 y 2024 tuvimos valoraciones de 8,1 y 7,8 puntos, respectivamente, bajando a 6,33 en el año 2025. Una tendencia a la baja en la cual, sin duda, y respondiendo a tu segunda pregunta, afecta el estar operando sin contrato. La situación en precario perjudica sobre todo a la calidad del servicio que ofrecemos, porque no podemos realizar inversiones y se trata de una situación en la que la operación diaria es muy compleja. Si bien tenemos 40 vehículos renovados, tenemos vehículos que operan con casi 20 años de antigüedad y con más de 1,5 millones de kkilómetros, lo que dificulta mucho la labor de los profesionales del taller. La tecnología de ticketing y S.A.E (Sistema de Ayuda a la Explotación) está absolutamente obsoleta y sin posibilidad de encontrar recambios- Prueba de ello es que no todos los vehículos tienen instalado el sistema para poder ofrecer la información necesaria a los usuarios la información a tiempo real, ni en paneles ni en aplicaciones web o app. Todas estas circunstancias han sido tratadas de forma reiterada, en los años anteriores, con los representantes municipales para intentar buscar soluciones, si bien la respuesta nunca fue positiva. El Concello no ha considerado necesario o no ha sabido encontrar la forma de afrontar las inversiones necesarias en elementos

P. ¿Son útiles los nuevos autobuses?

R. La nueva flota del Concello es más pequeña y resta capacidad, obligando a usar refuerzos y mantener buses viejos para compensar. La tecnología obsoleta impide el control en tiempo real, dificultando la operativa diaria. Además, la falta de contrato impide electrificar las cocheras, por lo que los 10 buses eléctricos casi nunca están disponibles simultáneamente por falta de carga. En definitiva, ni el servicio actual ni el licitado pueden cubrirse con el número de buses propuesto por el Concello, otro motivo más para anular la licitación.

P. Los últimos cambios de líneas se hicieron de mutuo acuerdo o fueron impuestos? ¿Creen que ha mejorado o empeorado el servicio?

R. No es exactamente imposición; se trata de una competencia que tiene el Concello y así la ha ejercido. Nosotros como empresa operadora hacemos lo posible para implantar cualquier cambio lo mejor posible, y dichos cambios nos han sido comunicados.

P. ¿Confían en que se tenga que reiniciar todo el concurso?

R. Avanza presentará recurso especial contra la decisión de la mesa de contratación, porque entendemos que el proceso debe ser nulo e iniciarse de nuevo. Este recurso lo resolvería el Tribunal Especial de Recursos Contractuales. De no prosperar y adjudicarse, Avanza acudirá a los tribunales ordinariose interpondrá un contencioso y, en el caso de adjudicarse a otra empresa sin iniciar de nuevo el proceso, Avanza solicitaría la indemnización correspondiente, que podría ser de varios millones de euros. Confiamos en que la Justicia declare nulo este proceso de licitación, a nuestro juicio viciado intencionadamente en su valoración técnica, y podamos presentarnos con los criterios de valoración claros y por tanto, en igualdad de condiciones.