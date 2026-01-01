Un 2025 para la historia de Ourense: incendios, redadas, juicios o autobuses

Así ha sido el año 2025 en Ourense, a través de las noticias de La Región

El 2025 ya forma parte de la historia de Ourense. La ciudad y la provincia cerraron un año marcado por la inestabilidad, el conflicto y los sobresaltos constantes. La política municipal derivó en un escenario de judicialización sin precedentes, con el alcalde Gonzalo Pérez Jácome afrontando múltiples causas abiertas mientras la ciudad navegaba entre pactos forzados, servicios públicos tensionados y una gestión errática.

A este contexto se sumaron tragedias sociales, desde los peores incendios de la historia de la provincia hasta graves episodios de violencia machista y criminalidad. Repasa a través de las noticias de La Región un año que los ourensanos difícilmente olvidarán.

Jácome: tres frentes judiciales abiertos

Gonzalo Pérez Jácome sale del juzgado de prestar declaración el pasado 22 de septiembre.

Si los manuales de ciencia política tuvieran un anexo para las excepciones inexplicables, el Concello de la ciudad de As Burgas ocuparía el capítulo entero. Cerramos un año que se mide en sobresaltos. La ciudad ha asistido, entre atónita y resignada, a la consolidación de un régimen político basado en el ruido. Lo que en 2023 fue sorpresa y en 2024 fue resistencia, en 2025 ha mutado en una autocracia del espectáculo con el sistema judicial echando humo.

Para entender la digestión pesada de este año, hay que mirar a los juzgados. Nunca antes un alcalde de una capital de provincia había gobernado con tres espadas de Damocles pendiendo sobre su cabeza simultáneamente. Gonzalo Pérez Jácome encara 2026 con un horizonte penal sin precedentes: la Justicia fiscaliza ya las tres aristas de su poder (patrimonio, gestión y uso de recursos) en tres causas abiertas simultáneamente.

Líos judiciales

Apropiación indebida. Es la causa que más amenaza su supervivencia. El próximo 13 de febrero, Viernes de Entroido, el alcalde declarará como investigado por una presunta “planificación consciente” para enriquecerse. La Justicia investiga si ocultó deliberadamente sus ingresos privados para cobrar indebidamente la dedicación exclusiva del Concello (más de 75.000 euros) desde 2019. El juzgado ha ordenado el levantamiento de su secreto fiscal para revisar sus cuentas desde su llegada a la Alcaldía.

Prevaricación omisiva. La Fiscalía de Medio Ambiente denunció la inacción deliberada del regidor en el Casco Vello. Se le imputa haber guardado en un cajón las denuncias vecinales y las mediciones policiales, permitiendo el incumplimiento sistemático de la normativa acústica y priorizando la hostelería sobre la salud de los vecinos. Todo a raíz de la denuncia de la asociación vecinal O Cimborrio.

Malversación. La tercera vía de agua investiga el “parasitismo” de su negocio privado sobre lo público. La causa indaga si recursos municipales -como las cámaras compradas por el Concello o el asesor eventual Germán López- son utilizados para producir contenidos en Auria TV. Se investiga si existe una estructura para “nacionalizar” los gastos de personal y privatizar los beneficios de su televisión.

Con presupuestos

Mientras Jácome sigue, 2025 ha sido otro año complicado para la oposición. El PP, atado de pies y manos por el pacto tácito de la Diputación, ha vivido en una esquizofrenia constante. En julio, cuando el Concello bordeaba el colapso financiero por falta de presupuestos, el PP facilitó el oxígeno necesario y tras cinco años funcionando con cuentas prorrogadas, el Concello logró aprobar uno nuevo superior a los 116 millones, todo dentro de las negociaciones con el Pazo Provincial como telón de fondo.

Y llegó el otoño, momento en el PSOE decidió apoyar una modificación de crédito de 25,7 millones de euros, fracturando el grupo y perdiendo a José Ángel Vázquez Barquero, que renunció al acta horas después de negarse a participar en el pleno causó una severa grieta en el barco socialista.

El BNG ha sido el único que ha mantenido una línea coherente de denuncia, aunque estéril ante la aritmética de los “pactos salvavidas”.

El show, en lo que se ha convertido la depauperada política municipal, parece que va a continuar este año. 2025 acaba con Hacienda congelando los fondos del Concello, después de haber incluido en verano a Ourense entre las localidades a las que se les formalizó un préstamo para poder pagar sus deudas millonarias con los proveedores. Y 2026 estrena la Zona de Bajas Emisiones, en medio de la opacidad.

Urbanismo, el epicentro del “desorden” en la ciudad

La polémica discoteca.

La Concejalía de Urbanismo cierra el año convertida en el epicentro del caos. El Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) ni está ni se le espera. Ourense sigue regida por un plan obsoleto (el de 1986), lo que espanta inversiones y condena a la inseguridad jurídica a cualquier promotor que quiera poner un ladrillo. Pero si el PXOM es el pecado por omisión, el caso de la Discoteca “Desorden” es el pecado por acción. Ha sido el escándalo del año. La reapertura de esta sala de fiestas en el corazón de la ciudad se ha convertido en el símbolo de la doble vara de medir del gobierno de Jácome.

Mientras a los vecinos del Casco Vello se les ignora cuando denuncian el ruido (causa que ya está en Fiscalía), en Urbanismo se tramitaban expedientes exprés con informes técnicos más que cuestionables. Las denuncias vecinales y las dudas sobre la seguridad y el aforo no frenaron una reapertura entre denuncias a trato de favor. A esto se suma el escándalo de los técnicos municipales, con denuncias sobre funcionarios del área actuando como peritos privados en otros concellos -el caso Celanova- sin que el gobierno local haya aclarado si tenían la compatibilidad concedida.

Los placeros, amenazados con el incomprensible desalojo

Xunta, Diputación y placeros hicieron un frente común.

Si hay un conflicto que retrata la falta de gestión de 2025 es la ofensiva contra la Plaza de Abastos. No hay razones técnicas ni económicas que justifiquen el ensañamiento del alcalde con los comerciantes, solo la imposición. El año termina con los placeros acorralados. La reforma del edificio noble es una obra interminable, un agujero negro de plazos incumplidos. Pero el verdadero drama está en el traslado.

Jácome ha amenazado con desalojar el edificio provisional de la Alameda en el arranque de 2026 sin tener listo el definitivo, poniendo en riesgo el pan de decenas de familias en plena campaña navideña. Les ha negado el diálogo, los ha insultado en redes sociales y ha despreciado su papel como motor económico. Y ha negado la oferta de Xunta, Diputación y comerciantes de financiar las obras.

Bomberos en pie de guerra ante los continuos impagos

Pintadas contra Jácome en el parque de bomberos.

El conflicto en el Parque de Bomberos fue la gran crisis de personal de 2025. El detonante fue el impago sistemático de pluses (nocturnidad y festivos), que recortó hasta 800 euros las nóminas de la plantilla. Lejos de saldar la deuda, Jácome respondió al plante con un ataque frontal: calificó de “ineficiente” el turno de 24 horas y amenazó con imponer jornadas de 12 horas, algo que los técnicos ven temerario para la respuesta rápida.

El esperpento llegó cuando el alcalde propuso crear un cuerpo de “bomberos voluntarios” altruistas para suplir la falta de efectivos, una idea calificada de “pataleta infantil” por unos profesionales que deben superar pruebas físicas olímpicas. El año cierra con la oposición exigiendo “pagar antes de negociar” y la amenaza de que los presupuestos, aprobados gracias al PP, vuelvan a decaer por la falta de negociación con los sindicatos.

El vuelco al mapa del autobús urbano desató el caos absoluto

La confusión de los usuarios, absoluta.

La prometida revolución del transporte urbano en 2025 no trajo la modernidad, sino el caos más absoluto con una reordenación del servicio que desorientó por completo a la ciudad. El plan maestro de Jácome se ejecutó como una operación quirúrgica sin anestesia: un tijeretazo drástico que redujo el mapa líneas a solo 15, convirtiendo la movilidad diaria en una gincana imposible para miles de vecinos.

Fue el año de la desinformación, con marquesinas mudas y usuarios -especialmente mayores- perdidos en paradas que dejaron de existir de la noche a la mañana o esperando autobuses con horarios y recorridos indescifrables. Barrios enteros vieron mermada su conectividad bajo el pretexto de la eficiencia.

El año que el fuego arrasó Ourense con los peores incendios de la historia

Vista aérea de las consecuencias del fuego desde el mirador de San Martiño (A Rúa), con montes totalmente calcinados por las llamas.

El mes de agosto de 2025 quedará marcado en la memoria de los ourensanos como el peor verano en la historia de la provincia en cuanto a incendios. Los fuegos afectaron prácticamente toda la provincia, causando destrucción masiva de viviendas, vehículos y recuerdos de cientos de familias.

Los incendios de Chandrexa de Queixa y Maceda, que se iniciaron el fin de semana del 9 y 10 de agosto, fueron solo el comienzo. La alerta se extendió rápidamente a otras comarcas, sin que los servicios de emergencia pudieran controlar la expansión del fuego.

Valdeorras, la comarca más afectada

Valdeorras sufrió el mayor incendio de la historia de Galicia, con más de 30.000 hectáreas quemadas. El fuego comenzó el miércoles 13 de agosto, entre Seadur y Larouco, y aunque inicialmente parecía controlado, el viento lo propagó sin control hasta afectar a los municipios de Larouco, O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda, A Rúa, Petín, Rubiá, A Veiga, Vilamartín de Valdeorras y Quiroga (Lugo).

Para estabilizar el incendio se movilizaron 54 técnicos, 245 agentes, 319 brigadas, 254 motobombas, 12 palas, 6 unidades técnicas de apoyo, 15 helicópteros, 15 aviones y efectivos de la UME, además de la colaboración de numerosos vecinos.

La aldea de San Vicente (Vilamartín) sufrió la peor parte: el 80 % de sus viviendas resultaron afectadas, junto con 90 inmuebles no residenciales como bodegas y pajares.

Incendio en Monterrei

Otra de las zonas devastadas fue A Caridade (Monterrei), donde numerosas viviendas quedaron rodeadas por las llamas el 13 de agosto. Algunos vecinos, como Samuel Vieira Justo, perdieron la vivienda familiar construida por sus abuelos.

En la parroquia de A Granxa (Oímbra) se originó otro gran incendio el 12 de agosto, que se convirtió en el segundo mayor de Galicia, arrasando 23.763 hectáreas y afectando a nueve concellos: Oímbra, Monterrei, Cualedro, Verín, Laza, Trasmiras, Castrelo do Val, Baltar y Xinzo de Limia. El fuego aisló a Ourense de la meseta con cortes en la A-52 y dejó efectivos heridos, uno de ellos con quemaduras en más del 50 % del cuerpo.

Secuelas y recuperación

Las cicatrices de estos incendios aún son visibles y la recuperación será lenta y laboriosa. Sin embargo, la provincia de Ourense mantiene la esperanza de regeneración y el compromiso de prevenir futuros desastres de esta magnitud.

Estos incendios de agosto de 2025 quedarán para siempre en la memoria colectiva como el verano más devastador de la historia de Ourense.

Los hombres que atacan a mujeres

La peor cara de la violencia machista, con brutales agresiones en el ámbito doméstico y ataques sexuales a menores de edad, dejó una dolorosa huella en los juzgados. El Tribunal de Instancia de Trives está instruyendo el homicidio de una vecina de As Ermidas, en O Bolo, Josefa F.G. (76 años), acuchillada por su marido el 6 de abril de este año. Por estos hechos, ingresó en prisión Manuel V.R., un hombre que, según la familia de la víctima, tenía problemas con el alcohol.

Manuel fue conducido tras su detención ante la jueza de Trives.

Poco después, el 20 de mayo, una vecina de O Barco de 35 años, que logró sobrevivir pese a las graves lesiones, se precipitó desde un cuarto piso de O Barco para intentar que su pareja no la lesionara con un cuchillo. Carlos V.B., que también fue encarcelado, será juzgado por tentativa de homicidio/asesinato.

Y, el 25 de ese mismo mes, una vecina de Verín recibió disparos de bala de un arma detonada por el padre de sus tres hijos. Disparó desde la calle a la ventana porque no podía acercarse a ella. La perjudicada estaba en el sistema VioGén (había denunciado a su exmarido por malos tratos). Aunque ella logró recuperarse satisfactoriamente, él está pendiente de juicio por tentativa de homicidio y malos tratos (dos procesos judiciales distintos).

La violencia sexual fue castigada con contundencia por la Audiencia de Ourense. La sentencia más dura, confirmada por el TSXG, recayó en un hombre, David Aníbal A.L., castigado con 28 años de cárcel por violar a las dos hijas de su expareja sentimental en el domicilio familiar de Verín.

A finales de enero, el TSXG confirmó el fallo de la Audiencia ourensana para Martiño R.S., el profesor de música de Ourense condenado por agredir sexualmente a una menor que había sido su alumna. El inculpado, en verano, poco antes de que el Supremo rechazase su recurso de casación, decidió huir para eludir los 13 años y medio de cárcel impuestos en la condena. No se había adoptado ninguna medida cautelar, tan siquiera la retirada de pasaporte, durante todo el proceso judicial. A finales de noviembre, fue detenido en Cuba, un país que aún no lo ha extraditado.

La criminal vivía en la casa

La condenada, durante el juicio con jurado.

La compañera de piso de Leticia Sanabria fue condenada a 12 años de prisión por darle muerte a la joven paraguaya con sus propias manos. La nigeriana Fátima Abdulahi asfixió a la víctima, que solo tenía 29 años. El TSXG dejó así la pena tras rebajarle seis meses al delito de homicidio al entender que no concurría la agravante de abuso de superioridad que había valorado el jurado popular que dictaminó el caso. A la defensa le sigue pareciendo muchos años de condena y ha presentado recurso de casación ante el Supremo.

Los miembros del jurado la consideraron culpable de homicidio ocurrido en la madrugada del 10 de septiembre de 2021 poco después de regresar ambas del club de alterne en el que trabajaban. La víctima no solo le había restado clientes a Fátima, sino que esta última le debía dinero. La Guardia Civil, en el juicio, sostuvo que Leticia fue asfixiada cuando descubrió que le habían robado dinero (tenía pendiente un envío de unos 9.000 euros a su país) y este hecho originó una discusión. La asfixia, según sostienen, pudo ser con una diadema de lana.

Duro golpe al tráfico de drogas

Cacheos en Covadonga durante la operación “Copérnico”.

El Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de Ourense lideró una operación contra el tráfico de drogas sin precedentes en el barrio de Covadonga. Se llevó a cabo el 4 de junio y en ella participaron más de 150 agentes apoyados desde el aire por drones y un helicóptero.

Fue bautizada con el nombre de “Copérnico”, en referencia a las calles que tiene este barrio con nombres de planeta, como la calle Júpiter, una de las más conocidas. El dispositivo se saldó con 15 detenidos y la incautación de 3,2 kilos de heroína, 700 gramos de cocaína, 450 gramos de rebujito -mezcla heroína y cocaína- y 300 de hachís. Además, requisaron más de 17.000 euros en efectivo, dinero que presuntamente era blanqueado a través de las apuestas, de hecho, se encontraron multitud de boletos de casas de juego.

Una de las grandes dificultades de esta operación residió en la entrada en los narcopisos, ya que cuentan con numerosas medidas de seguridad al estar bunkerizados. Por ello, los agentes se tuvieron que emplear a fondo para poder traspasar las puertas, lo cual en algunos casos les llevó horas. Este tiempo fue oro para los traficantes, ya que les permitió tirar droga por los desagües y quemarla, una cantidad que no pudo ser determinada.

Una extensa investigación

La operación desplegada en Covadonga fue fruto de cinco años de trabajo, en los que los agentes consiguieron recabar multitud de pruebas para asestar este duro golpe al supermercado de la droga, que también es distribuidor para el resto de la ciudad. La investigación fue muy compleja debido al entramado de seguridad que tenían montado los traficantes, con cámaras de seguridad y la complicidad de los aguadores, quienes están dispersos por la zona y cuya labor es gritar “agua” si perciben presencia policial.

Días después de esta macrorredada, los agentes del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Ourense realizaron otra operación antidroga en la ciudad, esta vez en la calle Progreso. En esta redada detuvieron a cinco personas y tuvieron una complicación, a su llegada los moradores tiraron una bolsa con droga por la ventana, por lo que, con la ayuda de los bomberos, tuvieron que recuperar el paquete del edificio de la antigua prisión. Cabe destacar que la cercanía de este inmueble con el edificio en el que se hizo la redada inspiró a los agentes a la hora de bautizar la operación, denominada Jail (cárcel en inglés).

En el piso de la calle Progreso, los traficantes presuntamente no servían la mercancía hasta entrado el mediodía y hacían un descanso para dormir la siesta. Los encargos no se hacían personalmente, sino por teléfono, de hecho, la investigación permitió determinar que recibían hasta 200 llamadas cada día. En fiestas de los alrededores, la mercancía viajaba hasta donde estaba la diversión. A pie o en patinete.

Además, cuando el día acababa y se cerraba la persiana del negocio, en el piso no quedaba nada de droga, una forma de proceder habitual de bandas latinas: la mercancía se vende bajo demanda y nunca se duerme con ella en la vivienda.

Un año para la historia

Así termina el 2025 en Ourense: un año que será recordado por el desgaste institucional, la fractura social y la acumulación de crisis sin resolver. Entre juzgados saturados, servicios públicos debilitados y una ciudadanía cada vez más cansada del ruido político, la provincia encara 2026 con más preguntas que certezas.