Carmen y Toñi, turistas gaditanas: “Nos sorprende que Ourense esté metida en un valle”

Carmen Jurado Elías y Toñi Cuenca López, procedentes de Cádiz, visitan por primera vez Ourense y tras recorrer la Ribeira Sacra, este viernes daban un tour por la ciudad. Las dos viajeras han hecho una parada en la ciudad durante su ruta por Galicia.

Tras “ir subiendo poco a poco desde Andalucía” han llegado a Ourense y están aprovechando su estancia para conocer la ciudad y aseguran que volverán para seguir descubriendo tanto la provincia como el resto de la comunidad.

Llegaron hace dos días desde Cádiz y permanecerán en Ourense hasta hoy. Aunque el viaje es breve, destacan que la ciudad les está gustando mucho y esperan completar la visita acercándose a las termas si el tiempo lo permite. Uno de los aspectos que más les ha sorprendido ha sido el calor.

“Veníamos buscando un poco de fresquito y no hemos llegado al sitio apropiado”, comentan entre risas, después de vivir una jornada de temperaturas elevadas nada más llegar. Aun así, reconocen que el tiempo más agradable de ayer les permitió disfrutar mejor del paseo por la ciudad. También se quedaron sorprendidas por la ubicación geográfica de Ourense: “¡La ciudad está metida en un valle!”.

Aunque ya han estado en otros lugares de Galicia como Santiago, Pontevedra o Vigo tras esta experiencia tienen claro que regresarán para seguir descubriendo la provincia.