Dolores y Manuel , turistas catalanes: “Veníamos con la intención de visitar la Catedral de Ourense”
PRIMERA VEZ EN OURENSE
Dolores García y Manuel Santín, procedentes de Barcelona, visitan por primera vez Ourense y aprovechan una escapada desde El Bierzo para descubrir la Catedral de San Martín, Santa Eufemia y las termas de la ciudad.
Dolores García y Manuel Santín han hecho una breve parada en Ourense durante su estancia en El Bierzo. La pareja, procedente de Barcelona, visita por primera vez la ciudad y ha aprovechado la jornada para recorrer algunos de sus principales atractivos patrimoniales, con la Catedral de San Martin, Santa Eufemia y las termas entre sus principales paradas.
Pregunta. ¿Es vuestra primera vez en Ourense?
Respuesta. Sí, es la primera vez que visitamos la ciudad. Hemos llegado hoy y también nos marchamos hoy. stamos pasando unos meses en El Bierzo y hemos aprovechado para acercarnos a conocer Ourense.
P. ¿Qué es lo que más os ha gustado hasta ahora?
R. De momento hemos visitado la iglesia de Santa Eufemia y estamos siguiendo el recorrido que nos recomendaron en la Oficina de Turismo. Ahora tenemos previsto acercarnos a las fuentes termales.
P. ¿Qué os ha parecido el calor de Ourense?
R. Venimos de Barcelona, donde hay mucha humedad, y hoy aquí el tiempo nos ha parecido bastante agradable y fresco.
P. ¿Creéis que volveréis en otra ocasión?
R. Nunca se sabe, pero seguramente.
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