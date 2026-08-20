Las carreras ilegales se disparan en un año en Ourense con menos multas al volante

Las carreteras ourensanas han registrado un destacado repunte de las carreras ilegales, que pasaron de un único caso detectado entre enero y agosto de 2025 a doce denuncias en el mismo periodo de 2026. Este llamativo incremento se enmarca en un contexto de aumento generalizado de los excesos de velocidad, que se consolidan como la gran preocupación del año y ensombrecen la caída del 7 % en el total de sanciones con detracción de puntos del carné de conducir.

Menos infracciones al volante, más velocidad

Según los datos de la Jefatura Provincial de Tráfico, en los ocho primeros meses de 2026 se contabilizaron 3.297 sanciones con pérdida de puntos, frente a las 3.546 del año anterior, lo que redujo los puntos retirados a los conductores de 14.467 a 12.461.

Sin embargo, el pie en el acelerador ha lastrado este balance positivo. Correr al volante restó un total de 3.000 puntos en la provincia, frente a los 1.740 del año anterior. Las infracciones por velocidad sancionadas con dos puntos pasaron de 696 a 1.039; las castigadas con cuatro subieron de 66 a 160; y las más graves, las que restan seis puntos, se triplicaron al saltar de 14 a 47.

Junto a la velocidad, el cajón de sastre de “otras” infracciones castigadas con cuatro puntos también experimentó una subida drástica (de apenas 5 multas en 2025 a 80 en el presente ejercicio), mientras que la ausencia del casco en motoristas anotó un ligero repunte, pasando de 14 a 17 denuncias.

Esta pérdida de respeto a los límites contrasta de forma evidente con el retroceso de otras imprudencias graves. Aunque el consumo de alcohol y drogas continúa siendo la infracción que más puntos detrae de forma combinada (5.790 perdidos en el año 2026), ambas conductas han registrado un descenso notable. Las denuncias por drogas cayeron de 531 a 363, mientras que las alcoholemias de cuatro puntos bajaron de 777 a 615 y las más graves pasaron de 198 a 192.

Más respeto al stop

La concienciación sí parece haber calado en el respeto a la señalización y en la moderación de las actitudes agresivas. Destaca el histórico desplome de las infracciones por saltarse un stop, que cayeron de 73 a tan solo 4, así como el incumplimiento de los semáforos en rojo (de 75 a 15). Además, bajaron las sanciones por conducción temeraria (de 66 a 45), por circular en sentido contrario (de 15 a 9) y por no respetar las señales de los agentes, pasando de 67 a 13 denuncias.

Finalmente, las estadísticas muestran una evolución muy favorable en seguridad pasiva y distracciones. Las multas por usar el móvil en la mano descendieron de 101 a 78, las de uso genérico del dispositivo bajaron de 151 a 118, y el uso de auriculares cayó de 27 a 20 sanciones. En esta misma línea, el incumplimiento con el cinturón de seguridad se redujo de 503 a 358 multas, al igual que las infracciones por no usar los sistemas de retención infantil, que cayeron a la mitad (de 46 a 24).