Un polígono convertido en circuito ilegal: menores entre el público y cientos de vehículos en Cea

Mensajes en redes sociales y aplicaciones móviles informando de una quedada en la que, entre otras actividades, se iban a practicar carreras ilegales pusieron en alerta al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Ourense. Este fue el punto de partida de una laboriosa investigación para confirmar que se iba a producir esta reunión.

Una vez consiguieron acreditarlo, montaron dispositivos técnicos y discretos en un polígono industrial de Cea, lugar escogido para el encuentro que tiene como finalidad practicar exhibiciones consistentes en aceleraciones, trompos o derrapes. Allí los agentes vieron como más de 100 vehículos y centenares de personas se congregaban para participar en un espectáculo que implica la realización de conductas temerarias al volante.

Un ejemplo de ello son las competiciones de velocidad, conocidas comúnmente como “lanzadas”, en las cuales una persona ubicada en el centro de la calzada da la salida a vehículos de dos en dos. Estas actividades se llevaban a cabo en Cea con un público situado a escasos metros, con el peligro que ello conlleva. Incluso entre los asistentes había menores de edad.

Para desmantelar este punto de quedadas, la Guardia Civil desplegó en la zona un amplio dispositivo comandado por el Subsector de Tráfico, quien contó con el apoyo de los GIAT de Ourense y A Coruña, drones, el servicio cinológico y la Unidad Especializada en el Control de Masas (USECIC). La actuación terminó con cuatro personas investigadas por delitos contra la seguridad vial, así como un delito de desprotección de menores.

Además, se formularon 43 denuncias administrativas al Reglamento General de Circulación, Reglamento General de Conductores, Reglamento General de Vehículos y Seguro Obligatorio de Automóviles. De hecho, no participaban solo turismos, también había quads.

“No estamos ante simples concentraciones de vehículos, sino ante conductas organizadas que ponen en riesgo la integridad de conductores, acompañantes y demás usuarios de la vía, y pueden derivar en infracciones administrativas y responsabilidades penales conforme a la legislación vigente, como ha sido el caso”, comenta el capitán Javier Barja, jefe del subsector de tráfico.