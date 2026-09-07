Casa 47: qué es, qué viviendas engloba y cómo buscar un alquiler asequible en Ourense

Casa 47 es una entidad pública estatal de vivienda que gestiona y amplía un parque destinado al alquiler asequible. Para consultar las viviendas y las convocatorias disponibles cuenta con un portal con buscador, donde se puede acceder a la información de cada promoción y conocer las condiciones exigidas para solicitarla.

La plataforma reúne viviendas procedentes de distintas vías, desde nuevas promociones hasta inmuebles que se incorporan posteriormente al parque público. En todos los casos, el destino es el alquiler y no la compra.

Qué requisitos hay para acceder

El acceso está sujeto a unas condiciones económicas y patrimoniales que pueden variar según la convocatoria. Como referencia general, Casa 47 establece unos ingresos de entre 2 y 7,5 veces el IPREM y exige, con carácter general, no disponer de otra vivienda en propiedad.

También existen límites sobre la renta. El alquiler debe situarse, con carácter general, entre el 15% y el 30% de los ingresos netos mensuales de la unidad de convivencia. Por ello, antes de solicitar una vivienda es necesario consultar las condiciones específicas de cada convocatoria.

Cómo buscar una vivienda en Casa 47

El portal de vivienda asequible de Casa 47 permite consultar las promociones y acceder a la ficha de cada inmueble. En ella aparecen datos como la ubicación, superficie, características, precio del alquiler, ingresos exigidos y plazo de solicitud.

El procedimiento no funciona como un portal inmobiliario convencional. No se trata de contactar directamente con un propietario, sino de localizar una convocatoria abierta, comprobar que se cumplen los requisitos y presentar la solicitud dentro del plazo establecido.

La adjudicación se realiza después mediante el sistema previsto en las bases de cada convocatoria. En las primeras promociones se utilizó, por ejemplo, el sorteo ante notario entre los solicitantes que cumplían las condiciones.

¿Existen viviendas asequibles disponibles en Ourense?

En Ourense no hay actualmente una promoción de Casa 47 abierta a solicitudes en la provincia. La última convocatoria estatal incluye 95 viviendas en Galicia, dentro de un total de 645 viviendas de alquiler asequible repartidas entre cinco comunidades autónomas. Las viviendas corresponden a 89 en la provincia de A Coruña y 7 en la de Lugo, pero no existe oferta disponible en el resto de provincias gallegas.

El parque estatal está previsto para seguir creciendo mediante nuevas promociones, adquisiciones e incorporación de viviendas procedentes de distintas vías. Por ello, la ausencia de pisos disponibles actualmente en Ourense no significa que la provincia quede excluida de futuras convocatorias. Cualquier nueva vivienda deberá aparecer en el portal de Casa 47 con su ubicación, condiciones y plazo de solicitud.

Para quienes estén buscando un alquiler asequible en Ourense, consultar periódicamente este portal es la forma de comprobar si se incorpora una nueva promoción en la provincia.