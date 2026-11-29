¿Sabe usted que varios alcaldes de concellos ourensanos, cuyo territorio fue pasto de las llamas el verano de 2025, están superagradecidos al Real Club Celta? ¿Que, coincidiendo con el partido que disputó con el Bournemouth, fueron invitados a Balaídos y recibidos por la presidenta, Marián Mouriño? ¿Que aún recuerdan el partido solidario para recaudar fondos “Xuntos contra o lume”?