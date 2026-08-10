Los funcionarios de Valdeorras esquivan la comarca por la distancia

Valdeorras tiene dificultades para atraer determinados profesionales públicos. En Sanidad, el Hospital Público de O Barco cuenta con puestos considerados de difícil cobertura: en la convocatoria de 2026 aparecen dos plazas de médico/a de Urgencias dentro de este sistema. A comienzos de año, además, quedó vacante una de las plazas de Urgencias ofertadas para el hospital valdeorrés, tal y como señala el propio Diario Oficial de Galicia.

El mismo problema se percibe ahora en Educación. Desde abril, y especialmente durante estas semanas con la adjudicación de destinos, las redes sociales y las bolsas de permutas muestran a numerosos docentes buscando intercambiar sus plazas cuando el destino les lleva hasta O Barco u otros centros de la comarca. Basta con recorrer algunos de estos grupos para comprobar cómo, una vez conocidos los destinos, comienzan a aparecer mensajes de profesores que buscan a otra persona interesada en realizar un intercambio y poder acercarse así a su lugar de residencia.

En mayo de 2025, la bolsa de permutas de ProfesoradoGalicia registró más de 200 solicitudes en un solo día entre docentes de Secundaria. De ellas, 10 correspondían a O Barco de Valdeorras, convirtiendo a la localidad en la tercera con más solicitudes, solo por detrás de Ribeira, con 15, y Vigo, con 11. La cifra no incluye al cuerpo de maestros, por lo que no representa el total de docentes que pueden estar interesados en cambiar su destino.

En el 2025 O Barco fue el tercer destino, en secundaria, donde más permutas se pidieron por detrás de Ribeira y Vigo

No significa que esos diez docentes acabasen marchándose, ya que una permuta depende de encontrar otra persona interesada y de cumplir los requisitos administrativos. Pero sí refleja la existencia de trabajadores que, al conocer su plaza, comienzan a buscar alternativas. Algunos intentan cambiar antes de incorporarse, mientras otros empiezan a buscar vivienda en la localidad por si finalmente no consiguen permutar. Para muchos, el objetivo es aceptar el destino ahora y buscar puntos a través de diferentes fórmulas para marcharse el año que viene. Entre ellas la realización de diferentes cursos que sirven para el concurso de traslados, que se abre habitualmente durante el mes de noviembre.

La cuestión de las comunicaciones aparece así como uno de los factores que más condicionan la percepción exterior de la comarca. La distancia geográfica no puede modificarse, pero sí las condiciones para recorrerla.

La otra cara

El alcalde de O Barco, Aurentino Alonso, conoce la otra cara de la situación. Aunque no es natural de la localidad, en su día decidió venir a Valdeorras y terminó formando aquí su vida. “Son situaciones personales. Yo en su día elegí venir a O Barco y acabé formando mi vida, pero otros son de lejos y tienen allí a su gente y quieren estar con ellos. Están en su derecho y la ley se lo permite si se dan las condiciones”, señala.

Su caso demuestra que la llegada a Valdeorras por motivos laborales no tiene por qué ser necesariamente una situación temporal. Hay trabajadores que aterrizan en la comarca sin haberla elegido inicialmente y que, con el paso del tiempo, terminan haciendo aquí su vida.

También el presidente de AEVA, Carlos Terán, considera que las comunicaciones influyen en esta percepción. “No hay carreteras para estar conectados, pero cuando vienen aquí descubren la belleza de la zona y los hay que ya no se quieren ir”, afirma, recordando que desde la asociación trabajan para mostrar la cara más amable de la comarca y conseguir que quienes llegan puedan descubrir sus posibilidades.

Un doble perfil: los que se quieren quedar y los que no La situación funciona en las dos direcciones. Hay docentes de fuera que buscan marcharse de Valdeorras y también profesores de la propia comarca que quieren desarrollar su futuro lejos. Al mismo tiempo, otros aprovechan una plaza para regresar a casa, como ha ocurrido en los últimos casos, aunque con un perfil en el que los docentes ya suelen tener su familia formada en Valdeorras. Los más jóvenes, en cambio, piensan de otra manera. Para muchos, conseguir una plaza fuera de la comarca puede convertirse en una oportunidad para conocer otros lugares y desarrollar su carrera fuera de Valdeorras. El problema aparece cuando la salida es definitiva.