Los cielos nublados dan una tregua térmica en Ourense

Los cielos encapotados permitieron este jueves a Ourense respirar tras varios días de un calor asfixiante. El cambio térmico fue radical, las altas temperaturas bajaron hasta los 27 grados en un día marcado por las lluvias intermitentes. Esto se produjo debido a un frente poco activo que entró la madrugada del jueves por la mitad norte de Galicia y se fue extendiendo a medida que avanzaba el día.

Esto repercutió en un notable descenso de las máximas mientras las mínimas se mantuvieron rondando los 20 grados. Sin embargo, estas bajarán hoy en la provincia de forma drástica, hasta los 14 grados, lo que reducirá drásticamente los insomnios derivados del calor y dejará noches templadas.

En cuanto a las precipitaciones, el radar muestra un escenario en el que poco a poco irán desapareciendo hasta llegar al fin de semana, donde se espera que no se produzcan lluvias. Esta tregua acuática no durará mucho, ya que a partir del lunes vuelven con fuerza las precipitaciones, aunque se mantendrán las temperaturas moderadas, por debajo de los 30 grados, lejos ya de los 40 que marcaron los termómetros varios días de verano.

Este descenso térmico se tradujo en los valores extremos recogidos ayer por MeteoGalicia. A media tarde, la máxima temperatura de la comunidad gallega la marcaba Verín, con 27,2 grados. El segundo concello de Ourense en aparecer era Vilardevós, ya con 26.

Calidad del aire

Respecto a la calidad del aire, la situación mejoró notablemente ayer tras el episodio provocado el miércoles por el humo procedente de los incendios de Ponteareas y Portugal. Las partículas PM10 registraron todavía a primera hora un pico que rondó los 80 microgramos por metro cúbico, por encima de los 45 que la OMS recomienda no superar, aunque se trata de valores mucho más habituales dentro de la ciudad. En todo caso, nada que ver con la jornada de ayer, donde se alcanzaron picos de hasta 275 microgramos por metro cúbico.

La evolución confirma la mejoría que había anticipado la Consellería de Medio Ambiente ante el cambio de la circulación del aire, favorecida además por las lluvias, que contribuyen a limpiar la atmósfera y reducir la presencia de contaminantes en suspensión. Durante el resto del día, las concentraciones descendieron y se mantuvieron en niveles próximos a los habituales de la estación de calidad del aire de Ourense, situada en la calle Eulogio Gómez Franqueira.