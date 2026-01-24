Cientos de ourensanos se examinan este sábado para optar a las plazas de Formación Sanitaria Especializada

Este sábado, 24 de enero, cientos de jóvenes ourensanos se desplazarán a Santiago de Compostela para participar en la prueba de acceso a la Formación Sanitaria Especializada (FSE), más conocida como MIR, que este año cuenta con 35.503 aspirantes en toda España y 1.930 en Galicia. La convocatoria tiene como objetivo cubrir 12.366 plazas en distintas especialidades médicas.

El proceso de llamamiento e identificación comenzará a las 13:30 horas (12:30 en Canarias), y una hora después se abrirán los paquetes precintados con los cuadernos de examen. La prueba constará de 200 preguntas más 10 de reserva, con una duración de cuatro horas y media, y exige cumplir estrictamente normas sobre identificación, materiales permitidos y permanencia en el aula.

Incidencias y participación de aspirantes no admitidos

El Ministerio de Sanidad permite que los aspirantes no admitidos en los listados definitivos, que hayan presentado recursos, participen en el examen en igualdad de condiciones. No obstante, la corrección de sus ejercicios dependerá de la resolución de sus recursos, de acuerdo con la normativa vigente.

Convocatoria marcada por la polémica

La preparación de esta convocatoria ha estado marcada por incertidumbre y errores administrativos, que han afectado especialmente a los aspirantes ourensanos. La publicación tardía de las listas definitivas, apenas nueve días antes del examen, y los errores en la valoración de méritos han obligado a muchos a presentar reclamaciones contrarreloj.

La presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Ourense, Pilar Garzón, ha expresado su preocupación: “El baremo erróneo de muchos aspirantes ha generado una situación de tensión y frustración en un momento crítico previo a la oposición. La convocatoria MIR de este año se celebra con mucha polémica e incertidumbre, algo que no habíamos visto antes”.

Garzón añade que, dada la alta competitividad del examen, incluso pequeños errores pueden afectar el futuro profesional de los médicos, comprometiendo su acceso a la especialidad deseada y, a su juicio, suponiendo un detrimento para la sanidad pública. La dirigente critica directamente la gestión del Ministerio de Sanidad: “Su mala gestión solo contribuye a generar descrédito en un sistema MIR que hasta ahora era altamente valorado”.

Preparación y vocación

A pesar de las dificultades administrativas, los aspirantes ourensanos llegan al examen con meses de preparación a sus espaldas y con la vocación intacta, conscientes de que la prueba puede definir su carrera profesional y determinar su futuro en el sistema sanitario español.