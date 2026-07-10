Dónde comer las mejores pizzas en Ourense: guía de pizzerías recomendadas

Disfrutar del verano es también entregarse a los placeres de la buena mesa sin prisas, y una buena pizza siempre tiene espacio en las reuniones familiares y cenas con amigos, especialmente cuando puede disfrutarse en rincones espectaculares donde la tradición italiana, los toques argentinos y la esencia gallega se fusionan de manera única.

Para empezar la ruta con un auténtico viaje sensorial, La Tarraza da Paolo (Ourense) destaca por sus pizzas artesanales elaboradas con ingredientes que trasladan a los comensales directamente a Italia. Su experiencia se completa con un variado surtido de antipasti y productos selectos, ideales para una cena fresca de verano.

Preparadas al punto: cada pizza de La Terraza da Paolo es un viaje de los sentidos a la gastronomía italiana. | La Región

Si buscamos un pedazo de historia y ese toque de toda la vida, Pizza Bonna (Carballiño), lleva más de 25 años enamorando a sus clientes. Preparan su masa diariamente y son el lugar idóneo para sentirse como en casa o, para quienes estén en Ourense ciudad, aprovechar su punto de “take away” en la calle Antonio Puga.

Queso fundido, el elemento clave: las rebanadas de las pizzas de Pizza Bonna son auténtico sabor italiano.

La fusión cultural también tiene su espacio este verano. En Dolce Vitta (Ourense) han logrado el equilibrio perfecto al mantener la esencia de la auténtica pizza napolitana, combinando la tradición italiana y las masas de fermentación lenta con un toque único: su alma gallega. El resultado es un producto honesto, cercano y repleto de sabor.

Tradición italiana: el cuidado por la masa y los detalles destacan en las pizzas de Dolce Vita.

Por otro lado, apetece un plan más dinámico y con aire internacional, el Bar Dero (Castro Caldelas) es uno de los dinamizadores de la pizza en esta comarca. Su gran reclamo son las pizzas caseras al estilo argentino, que además puedes diseñar a tu propio gusto. Es un local perfecto para el ocio veraniego gracias a su oferta de hamburguesas artesanales, más de 30 tipos de cervezas, futbolín, billar y máquinas arcade.

Estilo argentino inconfundible: las pizzas de Bar Dero, en Castro Caldelas, destacan por su gran variedad.

Y aunque la pizza sea la reina, el verano también pide pausas matutinas y buenas charlas. El Café Bar Bellomonte - Los Cubanos (Outomuro, Cartelle) es una parada obligatoria. Este acogedor negocio familiar ofrece el rincón ideal para disfrutar de pizzas caseras con ingredientes al gusto del cliente, mientras se descansa en un entorno natural saboreando el mejor queso fundido.

Disfrutar del verano es también entregarse a los placeres de la buena mesa sin prisas, y una buena pizza siempre tiene espacio en las reuniones familiares y cenas con amigos, especialmente cuando puede disfrutarse en rincones espectaculares donde la tradición italiana, los toques argentinos y la esencia gallega se fusionan de manera única. Para empezar la ruta con un auténtico viaje sensorial, La Tarraza da Paolo (Ourense) destaca por sus pizzas artesanales elaboradas con ingredientes que trasladan a los comensales directamente a Italia. Su experiencia se completa con un variado surtido de antipasti y productos selectos, ideales para una cena fresca de verano. Si buscamos un pedazo de historia y ese toque de toda la vida, Pizza Bonna (Carballiño), lleva más de 25 años enamorando a sus clientes. Preparan su masa diariamente y son el lugar idóneo para sentirse como en casa o, para quienes estén en Ourense ciudad, aprovechar su punto de “take away” en la calle Antonio Puga. La fusión cultural también tiene su espacio este verano. En Dolce Vitta (Ourense) han logrado el equilibrio perfecto al mantener la esencia de la auténtica pizza napolitana, combinando la tradición italiana y las masas de fermentación lenta con un toque único: su alma gallega. El resultado es un producto honesto, cercano y repleto de sabor. Por otro lado, apetece un plan más dinámico y con aire internacional, el Bar Dero (Castro Caldelas) es uno de los dinamizadores de la pizza en esta comarca. Su gran reclamo son las pizzas caseras al estilo argentino, que además puedes diseñar a tu propio gusto. Es un local perfecto para el ocio veraniego gracias a su oferta de hamburguesas artesanales, más de 30 tipos de cervezas, futbolín, billar y máquinas arcade. Y aunque la pizza sea la reina, el verano también pide pausas matutinas y buenas charlas. El Café Bar Bellomonte - Los Cubanos (Outomuro, Cartelle) es una parada obligatoria. Este acogedor negocio familiar ofrece el rincón ideal para disfrutar de pizzas caseras con ingredientes al gusto del cliente, mientras se descansa en un entorno natural saboreando el mejor queso fundido.