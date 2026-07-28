Cinco planes de aventura y adrenalina en Ourense para disfrutar del verano entre la naturaleza

Ourense en verano es mucho más que sus famosas termas a orillas del Miño y sus animadas tardes de terrazas en el casco histórico. La provincia esconde una cara verde, vibrante y repleta de adrenalina, perfecta para quienes buscan conectar de verdad con la naturaleza, respirar aire puro y escapar por completo de la rutina.

Una de las formas más espectaculares de iniciar la ruta es tocando el cielo mediante un emocionante vuelo biplaza en parapente. Despegar desde las cumbres de Cabeza de Manzaneda o sobrevolar los desfiladeros del Sil ofrece una perspectiva única e inolvidable.

Si se prefiere la frescura del agua sin renunciar a la exclusividad, navegar por las entrañas del Cañón del Sil en una pequeña embarcación privada redondea la experiencia fluvial. Alejado de las grandes aglomeraciones, este recorrido permite combinar el trayecto entre imponentes paredes de roca con una cata de los aromáticos vinos de la D.O. Ribeira Sacra.

Para los amantes de la emoción directa, el barranquismo en las gargantas del río Mao o en el entorno salvaje de A Baixa Limia se posiciona como la opción estrella a la hora de combatir el calor. Equipados con traje de neopreno, casco y arnés, los participantes van descendiendo cascadas cristalinas haciendo rápel, saltando a profundas pozas naturales y deslizándose por toboganes tallados en la roca de granito.

Por otro lado, quienes busquen un refugio absoluto del sol estival encontrarán en la espeleología por las cavidades de la comarca de Valdeorras la alternativa perfecta.

Finalmente, cuando las luces del día se apagan, la aventura continúa en las alturas de la sierra. Las cumbres de A Veiga albergan el certificado Starlight gracias a la casi nula contaminación lumínica de la zona, ofreciendo uno de los cielos nocturnos más limpios e impresionantes de toda Europa. Participar en una sesión guiada de astroturismo en Peña Trevinca permite contemplar la inmensidad de la Vía Láctea, identificar constelaciones y pedir deseos durante la clásica lluvia de estrellas de las Perseidas en pleno mes de agosto.