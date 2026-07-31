¿Sabe usted que circular por la A-52 es una verdadera odisea?

¿Sabe usted que a los ourensanos que circulan por la A-52 hace muchos meses que tienen señal de tráfico favorita? ¿Que no es posible hacer un viaje por carretera con dos carriles todo el rato? ¿Que a veces son obras, otras asfaltado y otras no se sabe ni siquiera? ¿Que esto causa de manera constante retenciones y malestar? ¿Que un día de estos vamos a tener una desgracia?