RESTAURACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Comienzan las obras de restauración del río Edo, en Caldelas
RESTAURACIÓN MEDIOAMBIENTAL
La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), Organismo autónomo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, inicia las actuaciones de restauración medioambiental de una zona de baño sobre el río Edo en el área recreativa Ponte das Táboas, municipio ourensano de Castro Caldelas.
Las obras consistirán en la restauración ambiental del cauce del río Edo y del regato Ferreiros, incluyendo la naturalización de la margen derecha de este último y la ejecución de un nuevo acceso al cauce, así como el acondicionamiento del área recreativa para su puesta en valor para uso y disfrute de los usuarios.
las obras contemplan también mejoras en el regato Ferreiros, incidiendo en mejorar su margen derecha
También se ejecutará la demolición de la zona de baño, que está actualmente ubicada en zona inundable.
El plazo de ejecución de los trabajos se estima en 10 meses y la inversión prevista es de 1.530.000 euros.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
RESTAURACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Comienzan las obras de restauración del río Edo, en Caldelas
PLAN MUNICIPAL
Manzaneda refuerza su política contra incendios
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este jueves, 26 de febrero
Lo último
TAL DÍA COMO HOY
El pistacho
EDAD DE LOS EDIFICIOS
La eficiencia energética de la ciudad de Ourense adolece la falta de PXOM