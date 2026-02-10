La Confederación Hidrográfica advierte de crecidas importantes en los ríos de Ourense

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) ha informado este martes de un empeoramiento de la situación hidrológica en la demarcación gallega, donde ya se registran 27 puntos de control en situación de aviso (17 amarillos, 8 naranjas y 2 rojos, el Miño en A Peroxa y la confluencia del Avia y el Miño en Ribadavia).

El organismo de cuenca prevé que los caudales sigan aumentando en las próximas 48 horas debido a la combinación de nuevas precipitaciones y deshielo, esperando que se alcancen las puntas máximas durante la jornada del jueves, con valores muy similares a los del último temporal, incluso por encima.

Según ha detallado el jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, Carlos Ruiz del Portal, la situación viene marcada por un año hidrológico “especialmente húmedo”. Desde su inicio se han acumulado 905 litros por metro cuadrado, un 43% más que la media histórica. Solo en los primeros nueve días de febrero se han superado los 150 litros por metro cuadrado, lo que supone haber recibido ya el 50% de la lluvia esperada para todo el mes.

Como consecuencia, los embalses se encuentran al 87% de su capacidad, tras aumentar 26 puntos porcentuales en apenas 15 días. La previsión a corto plazo apunta a acumulados de lluvia de 50 litros por metro cuadrado de media en 48 horas, con picos de hasta 80 litros en el Baixo Miño y Baixa Limia.

Esto provocará un repunte generalizado de los cauces. En la ciudad de Ourense, el Miño circula actualmente a 1.600 metros cúbicos por segundo (m³/s), pero se espera que a última hora de hoy alcance los 2.000 m³/s, llegando a su punta el jueves por la mañana. Esta tarde podría sobrepasar ya el nivel de siete metros, ya que a esta hora marca 6,72.

Situación similar se vivirá en el tramo internacional del Miño en Salvaterra, donde se prevé igualar los 3.300 m³/s registrados la semana pasada. Por su parte, en la comarca de O Ribeiro, los ríos Avia y Arnoia sufrirán una primera crecida esta misma tarde y otra “importante” mañana miércoles.

El organismo regulador también ha puesto el foco en la cuenca del Sil, especialmente en O Barco de Valdeorras, donde el aumento de las temperaturas está acelerando el deshielo, lo que, sumado a las lluvias, elevará el caudal hasta el entorno de 1.000 m³/s en los próximos días.

En Lugo, el nivel se mantiene por el momento con el Miño en aviso amarillo con 355 m³/s, aunque con tendencia ascendente.