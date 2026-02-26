La Guardia Civil advierte sobre el peligro del deterioro de la N-540 y la A-52: "En lamentable estado"

La asociación profesional Independientes de la Guardia Civil ha compartido la preocupación entre los agentes de Tráfico por el peligro que supone el mal estado de la red de carreteras de Galicia. Ponen especial hincapié en la A-52 y la N-540, "donde el deterioro del firme presenta tramos especialmente comprometidos para la circulación segura".

Avisan de que fueron los propios agentes que patrullan por estas vías los que han advertido sobre el mal estado del pavimento, que incluye baches de grandes dimensiones, firme cuarteado, desprendimientos, deficiente drenaje y señalización deteriorada, elementos que "constituyen un riesgo evidente para la seguridad de los conductores".

Especifican que la situación es especialmente preocupante en el tramo lucense de la N-540. Advierten de los agujeros en la calzada "que superan los diez centímetros de profundidad, lo que provoca salidas de vía y reventones de neumáticos".

Baches y socavones en el tramo lucense de la N-540 | Guardia Civil

Trasladan también las alertas de los motoristas, especialmente vulnerables al deterioro de las carreteras, e indican que en las últimas semanas la Guardia Civil ha sido requerida por numerosos usuarios por daños sufridos en sus vehículos, "principalmente roturas de neumáticos y llantas".

También señalan que existen múltiples puntos negros que carecen de la señalización pertinente que alerte del peligro, ausencia que se debe, en muchos casos, "a la falta de elementos disponibles por parte de los equipos de mantenimiento".

La A-52: el lamentable estado de una de las principales vías de comunicación entre Galicia y el resto de España

El mal estado del pavimento de la A-52 | Guardia Civil

La Guardia Civil ha denunciado también el "lamentable estado" de la A-52, que definen como una de las principales arterias de comunicación de Galicia con Madrid. Un mal estado de la vía especialmente grave por la alta densidad de tráfico que soporta, especialmente de vehículos pesados.

Mencionan el tren de borrascas y la nieve como factores aceleradores del deterioro y como culpables de la proliferación de baches y puntos peligrosos en varios kilómetros de la red viaria. Daniel Fernández, portavoz nacional de Independientes de la Guardia Civil, advierte de que: "El mal estado del pavimento incrementa significativamente el riesgo de accidentes de tráfico, especialmente en maniobras de adelantamiento, frenadas de emergencia o circulación de motocicletas y vehículos pesados".

Añade que "la seguridad vial es una responsabilidad compartida y no puede depender únicamente de la prudencia de los conductores cuando las infraestructuras presentan deficiencias estructurales evidentes", por lo que consideran urgente que las administraciones competentes realicen una "evaluación técnica inmediata del estado de las vías" y que procedan a tomar las medidas necesarias para mejorar su seguridad.

"No se trata de una cuestión estética ni administrativa, sino de seguridad pública", remarcan, y exigen rapidez en las reparaciones para evitar el aumento del riesgo de accidentes. "La prevención es la herramienta más eficaz para salvar vidas", concluyen, subrayando que "el estado de nuestras carreteras no puede convertirse en un factor añadido de siniestralidad".