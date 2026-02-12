¿Sabe usted que las consecuencias de las borrascas están siendo múltiples y variables en Ourense?

¿Sabe usted que las consecuencias de las borrascas están siendo múltiples y variables en la provincia? ¿Que la capital no se está librando de estas incidencias? ¿Que por segundo día consecutivo sobre la hora de la cena Ourense fue afectada por un apagón? ¿Que los afectados seguro que recordaron ciertos días de abril? ¿Que este miércoles la calle del Paseo estaba a oscuras?