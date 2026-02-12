¿Sabe usted que las consecuencias de las borrascas están siendo múltiples y variables en Ourense?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, la capital no se está librando de estas incidencias
¿Sabe usted que las consecuencias de las borrascas están siendo múltiples y variables en la provincia? ¿Que la capital no se está librando de estas incidencias? ¿Que por segundo día consecutivo sobre la hora de la cena Ourense fue afectada por un apagón? ¿Que los afectados seguro que recordaron ciertos días de abril? ¿Que este miércoles la calle del Paseo estaba a oscuras?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
CAMBIO INESPERADO DE TREN
Nueva incidencia en el tren Madrid-Ourense: "Pagamos por AVE y nos pusieron un AVLO"
CANCIÓN DE MÚSICA ELECTRÓNICA
Un tractorista de Ourense se vuelve viral en Madrid por su claxon nunca visto: "Mejor que la Superbowl"
Lo último
JUICIO POR LAS MASCARILLAS
Ábalos y Koldo comparecen ante el Supremo: rostro cubierto y gesto serio