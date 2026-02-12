TEMPORAL
Nils eleva el umbral de varios ríos en la provincia

¿Sabe usted que las consecuencias de las borrascas están siendo múltiples y variables en Ourense?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, la capital no se está librando de estas incidencias

La capital no se está librando de las incidencias de las borrascas.
La capital no se está librando de las incidencias de las borrascas. | La Región

¿Sabe usted que las consecuencias de las borrascas están siendo múltiples y variables en la provincia? ¿Que la capital no se está librando de estas incidencias? ¿Que por segundo día consecutivo sobre la hora de la cena Ourense fue afectada por un apagón? ¿Que los afectados seguro que recordaron ciertos días de abril? ¿Que este miércoles la calle del Paseo estaba a oscuras?

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats