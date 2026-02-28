Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, sábado, 28 de febrero

Los vecinos envían sus denuncias acerca de diferentes situaciones que consideran que pueden ser solucionadas en Ourense.

Destrozos en la avenida Otero Pedrayo
Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este, domingo, 1 de febrero. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.

Agardando o peor

A imaxe corresponde a ponte sobre a vía do tren na rúa Serra de San Mamede. Leva seis meses mínimo con esta fochanca e cada vez está máis grande. Alguén debería tomar nota e por solución a iste problema antes de que vaia a maiores y sexa máis complexo arranxalo.

Óscar Fernández

(Ourense)

Destrozos en la avenida Otero Pedrayo

Por más que me esfuerzo, por más vueltas que le doy, no consigo saber porqué en este punto de la avenida Otero Pedrayo falta tanto césped y tanto adoquín. ¿Serán de nuevo los incívicos? Alguien debería solucionar este problema.

Alfonso Iglesias Pérez

(Ourense)

En espera da desgraza?

Todos puidemos ver nos medios estes días o caso da rapaza que lle caeu unha árbore enriba do coche e saíu viva de milagre. Pois ben, na Valenzá, levamos dous anos pedindo a tala, entre outros, dos árbores da foto, na rua das Cuartas, dous secos e un ainda vivo, pero que polo tamaño, é grao de inclinación, é un perigo por tratarse de unha zoa ben concurrida, é non son os únicos, hay mais. Cando suceda a desgraza, é esperemos que non haxa víctimas, entón botamos as mans á cabeza.

Lalo Manuel Pérez

(Ourense)

