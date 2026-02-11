DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, miércoles, 11 de febrero
Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este, domingo, 1 de febrero. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.
Ante la pasividad de las instituciones queremos denunciar una vez más el abandono de Licenciado Molina, ya que es un peligro para los vecinos de Covadonga y alrededores ir por esa calle. Por favor, hagan algo antes de que alguien tenga un percance grave, se lo rogamos.
Azor Rodríguez
(Ourense)
Poste de Telefónica con movimiento incorporado en A Farixa, enfrente de Aixiña. Cualquier día acabará dando tumbos en el suelo. Esto es un abandono total. Lleva así casi un año y avisados están. De vergüenza.
Juan Fernández
(Ourense)
Todos los días el mismo coche, aparcado de esta manera en la acera del Centro de Salud da Ponte. Parece que tiene derecho de pernada. Los peatones tenemos que bajar a la carretera. Estas situaciones no se deberían permitir y alguien debería tomar medidas.
Francisco Sánchez
(Ourense)
