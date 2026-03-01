Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, domingo, 1 de marzo

Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este, domingo, 1 de febrero. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.

Jardineras abandonadas

Jardineras abandonadas

Este es el estado de las jardineras de cuatro de las calles más céntricas de Ourense, Cardenal Quevedo, Bedoya, Valle Inclán y Pardo de Cela. Además de no tener flores ni plantas se han convertido en los nuevos ceniceros. Es una vergüenza el mantenimiento de las pocas zonas verdes de esta ciudad. Es un abandono total.

Ángeles Fernández

(Ourense)

¡Qué asco!

¡Qué asco!

En Verín pasamos de que diariamente se recogiese la basura a que solo pase dos veces por semana, y ahora ya llevamos dos semanas sin que pase el camión, la basura se acumula en los contenedores y se puede ver esparcida por la carretera. Menos mal que no es verano ni hace calor, porque sería un foco de infección en un edificio de 48 vecinos.

Manuel Angel Álvarez

(Verín)

Otro ejemplo de desidia de Ourense

Otro ejemplo de desidia de Ourense

En pleno centro de la ciudad de Ourense se puede ver esta imagen. Al lado de la praza de Abastos, a un paso de As Burgas y en una zona por donde pasa la recién inaugurada senda peatonal que atraviesa la ciudad. ¿Cómo puede el Concello permitir semejante montaña de piedras? Todo muy turístico y muy peligroso. Una dejadez total por parte del Concello.

José Manuel Vicente

(Ourense)

O que hai que ver

O que hai que ver

Polo visto na imaxe parece que en Ourense temos un novo estilo para as sinais. Abandono ou desidia?

Ángel Ferreira Vázquez

(Ourense)