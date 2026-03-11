Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, miércoles, 11 de marzo

Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este, miércoles, 11 de marzo. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.

Preocupación en la finca de la Diputación

Desde hace un tiempo la finca de la Diputación y las edificaciones que están en ella se han convertido en el hogar de ciertos personajes que se dedican a destrozarlas. Residuos de alimentos, prendas de ropa, mantas, restos de abusos de sustancias... Además de residuos de muebles y demás enseres. Lo más preocupante no es solo eso, sino la inseguridad que tenemos los vecinos. Nuestras casas limitan con estos edificios y vivimos con el miedo de que cualquier día a esta gente se le ocurra sabe Dios qué cosa y las consecuencias que esto puede llegar a tener... Además cabe destacar que estás edificaciones están a ambos lados de un atajo transitado por muchos ourensanos para acudir al hospital y al servicio de urgencias. Entre la maleza y la basura puede aparecer cualquier tipo de animal por un lugar por el que también pasan los niños al volver del colegio. Muchos años luchando por la altura de la hierba de la finca y ahora ese me parece un mal menor...

Andrea Gómez Estévez

(Ourense)

Esperando la caída

En la avenida de Zamora, a la altura del número 39, salimos del supermercado y nos encontramos la acera en el estado que se puede comprobar en la imagen, y el problema es que ya lleva varios meses así. La semana pasada se lastimó una señora. A ver a qué estamos esperando...

Elena Álvarez

(Ourense)

Baches y carretera en mal estado

Este y otros más son los baches que tienes que atravesar para llegar al Centro de Menores, y si a eso le sumamos que es una carretera estrecha y con una gran pendiente, es una odisea acceder a un centro con gran actividad.

Eduardo Alberca

(Ourense)