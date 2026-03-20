Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, viernes, 20 de marzo

Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este, viernes, 20 de marzo. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.

Calles abandonadas

Calles abandonadas en la ciudad de Ourense. | La Región

La calle Noriega Varela se encuentra en un estado de total abandono. Un ejemplo es esta imagen pero realmente toda la zona se encuentra igual. Alguien debería emprender obras para repararla.

Moncho Santos(Ourense)

Árboles rotos y no repuestos

Árboles rotos y no repuestos en la calle Pena Trevinca. | La Región

En la calle Pena Trevinca se pueden ver árboles rotos que no se han repuesto, como el de la imagen. ¿Estarán esperando a que caiga alguien y se lo clave?

José Manuel Fernández (Ourense)

Abandono en el entorno del Jardín del Posío

Suciedad, vallas caídas y más en el entorno del Jardín del Posío. | La Región.

Seguimos empeorando los alrededores del Jardín del Posío. Colchones, suciedad, alambradas caídas, carteles obsoletos peligrosamente deteriorados... Dueños descuidados al máximo y el Concello pasando de todo. Una auténtica vergüenza que exige de una pronta actuación.

María Feijóo (Ourense)

Vallas inútiles

Algunos ejemplos de vallas sin sentido en la ciudad. | La Región

Se podría hacer una ruta turística por la ciudad de las vallas publicitarias. Anuncian obras acabadas hace años u obras que jamás se realizaron. A falta de termas, buenas son vallas publicitarias antiguas. Rúa Carriarico y rúa Rianxo.

José Manuel Vicente(Ourense)