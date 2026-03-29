Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, domingo, 29 de marzo

Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este, domingo, 29 de marzo. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.

Aceras a prueba de esguinces

Aceras a prueba de esguinces

Esta acera de la calle Fernández Oxea es solo un ejemplo más de los cientos que hay a lo largo de toda la ciudad. Caminar por ella es cada vez más peligroso, las calles está rotas, la ciudad herida, de mirar al cielo evitando la lluvia o rogando al altísimo para que no dure mucho más la larga travesía hacía al absurdo de nuestra vieja Auria, hemos pasado a obligarnos a caminar mirando al suelo en previsión de inoportunos y arriesgados tropiezos. Una más...

Jesús Asorey Parda

(Ourense)

Otra de contenedores

Otra de contenedores

La calle Fernández Oxea camina hacia el más absurdo de los despropósitos. Su estado es lamentable, igual que muchas otras de la ciudad, y como en la imagen el caso de los contenedores es ya demasiado recurrente en todas las esquinas de Ourense. Una pena.

María Lameiro Rúas

(Ourense)

Un elegante adiós

Un elegante adiós

¡En estos tiempos de crisis en el comercio local, el más próximo, es de agradecer un detalle como el que los hasta hace poco gestores del bar Gaia, en O Couto, han dedicado a su clientela. Un agradecimiento que se agradece (valga la redundancia), a la espera de que las cosas les vayan mejor en lo que quiera que emprendan. De los fracasos se aprende y siempre para mejorar. ¡Ánimo y suerte para la próxima!

Juan Luis F. Gallardo

(Ourense)

Falta de civismo

Falta de civismo

Así es cómo quedó el parque destinado a juegos del paseo del Malecón, en O Barco, tras el paso de algún cafre con nulo espíritu cívico. Lleva días así sin que nadie se haya interesado por su arreglo.

Lourdes Jiménez

(O Barco de Valdeorras)

Árboles sin mantenimiento

Árboles sin mantenimiento

Las ramas dan en las ventanas y los balcones en la calle Jose Cornide. Algunas están secas y caen a la calle y a la terraza del bar, las cuales pueden caerle a la gente en la cabeza. Queremos una solución.

Pedro Perez Pardo

(Ourense)