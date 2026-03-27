Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, viernes, 27 de marzo

Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este, viernes, 27 de marzo. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.

¿Plaza pública o parking privado?

¿Plaza pública o parking privado? | La Región

Menos mal que hay una señal a la entrada donde se prohíbe parar y estacionar. Hay coches que se pueden echar hasta diez días sin moverse, como es el caso de este. Y la Policía hace el mismo caso de la señal que los dueños de los coches. Vivimos en una ciudad sin ley en la que nadie respeta las normas.

Dositeo Rodríguez Camoño (Ourense)

Una bajada para matarse

El enlace entre Camiño do Lobisome y la propia avenida Portugal. | La Región

Entre los desastres que ha dejado la empresa a la fuga de la avenida de Portugal se encuentra el que muestra la foto. Un desastre, además, que parece que iban a dar por definitivo. Se trata del enlace entre Camiño do Lobisome y la propia avenida, un camino cementado y muy utilizado para conectar la parte alta del barrio con el centro. Antes de las obras, unas escaleras ayudaban a salvar el fuerte desnivel, pero ahora las eliminaron y dejaron sólo el fuerte desnivel. Imposible salvarlo las personas con movilidad reducida o simplemente mayores que ya no están para ejercicios gimnásticos. No sé qué porcentaje tiene, pero a todas luces ha de ser ilegal conectar dos calles con semejante barrera.

Carmen R. Feijóo (Ourense)

Pequeños grandes peligros

Parque en la Plaza de San Rosendo. | La Región

En el parque de la Plaza de San Rosendo hay columpios como el de la imagen que tienen algún elemento roto o en mal estado. Estaría bien que desde el Concello se hiciera la revisión correspondiente y se repararan lo ante posible para evitar que algún niño se haga daño.

Manuel Rodríguez (Ourense)

Motos ocupando las aceras

Moto mal aparcada. | La Región

El repartidor de Correos que anda por la calle Gómez Franqueira no debe saber que las motos andan por la calle, no por las aceras. Como se puede ver aparca en medio de la acera y no es la primera vez y además se desplaza de un portal a otro por la acera con la moto. Hay que tener un poquito más de respeto por los peatones.

Ernesto González (Ourense)

Maleza sin desbrozar

Maleza sin desbrozar en Ourense. | La Región

El alcalde de Ourense tiene muy abandonados los barrios. En el tema de desbrozar las orillas de las calles, en los barrios, estos vecinos también pagan impuestos. En la calle Castelo Ramiro, en el barrio de la Carballeira se puede ver esta imagen de total abandono.

Antonio Rodríguez Castañeira (Ourense)