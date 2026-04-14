Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, martes 14 de abril

Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este martes, 14 de abril. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.

Grandes faltas de civismo

Grandes faltas de civismo

Existe una gran falta de civismo en el paso de peatones de la calle Noriega Varela. Los conductores mueven los contenedores para aparcar ilegalmente sobre la línea amarilla. Esto bloquea el paso y obliga a los peatones a sortear obstáculos para poder cruzar.

Luis Alberto Álvarez (Ourense)

Porterías sin red

Porterías sin red

Los usuarios de la zona deportiva situada en el parque del Barbaña solo pedimos unas redes para las porterías y para las canastas, ya que pintar el recinto sería mucho pedir y con las redes nos conformamos.

Ángeles Fernández (Ourense)

Invadiendo los balcones

Invadiendo los balcones

Las ramas dan en las ventanas y los balcones en la calle José Cornide. Algunas están secas y caen a la calle y a la terraza del bar, las cuales pueden darle a la gente en la cabeza. Queremos una solución.

Pedro Perez Pardo (Ourense)