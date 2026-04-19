Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, domingo 19 de abril

Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este viernes, 17 de abril. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.

Árbol que entra por la ventana

Árbol que entra por la ventana

La situación que se puede ver en las imágenes corresponde a la rúa Orcellón, a la altura del número 10. Llevo casi un año a peleas para que retiren un árbol que no cumple la normativa de accesibilidad. (Aparte de estar levantando la acera, dificultar el paso, romper un par de mosquiteras por las ramas... Y llenarse la casa de bichos). Lo he intentado todo desde hablar con los del ayuntamiento, hasta con medioambiente, pero nadie me da solución. A ver si utilizando este medio alguien le pone solución.

María Guadalupe Rial Vázquez

(Ourense)

Problemas para el reciclaje

Problemas para el reciclaje

Reciclar en el rural no es tan sencillo. Parece que cada camión solo recoge su propia basura sin importar lo demás. En la aldea de Mendoia, en el concello de A Pobra de Trives, parece que el contenedor de vidrio flota sobre una cama de botellas desde que hace cerca de un mes algo saliera mal al intentar vaciarlo. Desde ese momento las botellas ruedan a pie de carretera sin que nadie haga nada por limpiar la zona, convirtiéndose en un peligro para todos.

María Fernández

(A Pobra de Trives)

Señales de “¡para qué demonios!”

Señales de “¡para qué demonios!”

La situación de caos en la que ha quedado la avenida de Portugal, que sufren día a día sus vecinos, deja imágenes como esta: una señal de prohibido aparcar que se la salta a la torera todo quisqui, lo mismo que todas las demás indicaciones de la paralizada obra. Menos mal que tenemos un alcalde que en un pispás nos va a resolver el problema... ¿o no?

Jaime R. García

(Ourense)