Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, viernes 8 de mayo

Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este viernes, 8 de mayo. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.

La calle es nuestra

Papelera en la calle Progreso. | La Región

Eso es al menos lo que deben pensar los propietarios del restaurante que en la calle Progreso acostumbra día sí y día también a dejar los contenedores para la basura sin recoger, “emporcando” y molestando a todo aquel ciudadano que intente pasar por los alrededores de su negocio. Un poco de cultura cívica y educación no le vendría nada mal a los gerentes del citado establecimiento.

Fernando Temes García (Ourense)

Continuos atascos

Atascos en Parada Justel | La Región

Si el tráfico ya es un suplicio en el centro de la ciudad, hay calles donde directamente se ha perdido toda esperanza. En Parada Justel conviven dos obras que han devorado media calzada, eliminado plazas de aparcamiento y convertido cada trayecto en una prueba de paciencia. Cuando coinciden los autobuses el tráfico direcamente colapsa. ¿Hay alguien que se preocupe por los problemas de esta ciudad?

Jesús García Diz (Ourense)

¡Menudo cachondeo!

Dos camiones de reparto sobre el Puente Romano. | La Región

Esto ya es la ciudad sin ley. La entrada del Puente Romano, símbolo de Ourense y un punto turístico importante, convertida en aparcamiento y terraza sin control. Puede usted ver y concluir por sí solo las diferentes infracciones. Ya no te cuento lo que supone para una persona con discapacidad, sobre todo una persona ciega: va tranquilamente y se estampa con las mesas. Para el turista o el ciudadano ya es un galimatías poder acceder o salir a nuestro querido Puente Romano; no me quiero imaginar lo que representa para esas personas.

Daniel Torres Abaixo (Ourense)

¿Pero esto qué es?

Árbol cortado en As Camelias. | La Región

Aparece un árbol cortado en As Camelias y a los pocos metros los restos del tronco y las hojas tiradas en una esquina. Esta situación no tiene ningún sentido.

José Luis Martínez (Ourense)

Dueños del lugar

Coche mal aparcado sobre Vallé Inclán. | La Región

En la intersección entre la calle Valle Inclán y A. Noriega Varela se ve que los coches hacen lo que quieren. A ver qué hace la Policía Local.

Mocho Santos (Ourense)