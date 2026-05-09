Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, sábado 9 de mayo

Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este sábado, 9 de mayo. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.

Nos come la selva

Nos come la selva | La Región

En las imágenes se puede comprobar el lamentable estado en el que se encuentra la escalera que va del Paseo de las Ninfas al parque biosaludable que hay en Reza. Hace muchos meses que nadie pasa a desbrozar y permitir que sea una zona de paso, tal y como fue diseñada.

Patricia Fernández Araújo (Ourense)

Calles con cráteres

Calles con cráteres | La Región

Está rampa es el acceso a la plaza de Xesús Ferrol Couselo, en Vista Hermosa. Por ella suben coches y personas que no pueden hacerlo por las escaleras. El estado lamentable que presenta puede ocasionar en cualquier momento una desgracia. Y así los vecinos llevamos años y nadie mueve un dedo para solucionarlo.

Elías Iglesias Vazquez (Ourense)

Cosas veredes

Cosas veredes. | La Región

En el río Barbaña, a su paso por la zona del Polvorín, se puede ver estos días desde la senda peatonal una valla tirada. Claramente, por sí misma no es posible que decidiera darse un baño. Cada día hay más incivismo y menos respeto por la naturaleza en nuestra ciudad.

José Luis Martínez (Ourense)

Situación de abandono en Amoeiro

Situación de abandono en Amoeiro. | La Región

Estado en el que se encuentra la casa nido del Concello de Amoeiro, la cual está en uso. Un peligro para los niños. Cómo va a arreglar las carreteras el Concello si tiene así la guarderia.

Jacobo Alvarez (Amoeiro)