Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, lunes 18 de mayo

Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este lunes, 18 de mayo. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.

Cable a una altura poco adecuada

Cable a una altura poco adecuada

En el barrio de A Cuña, detrás del recanto del Carabel, se pueden ver situaciones como la de la imagen. Cables a la altura de la mano. Alguien debería hacer algo para solucionar este problema que puede llegar a ser peligroso para los ciudadanos.

Juan José Rodríguez

(Ourense)

Desigualdades en el barrio de A Ponte

Desigualdades en el barrio de A Ponte

Esta es una de las calles del barrio de A Ponte, donde parece que no interesa hacer obras. Es poca cosa pero muy importante, rebajar las aceras para que todo el mundo pueda moverse con facilidad. Está en la calle Ático Noguerol. Sería bueno tratar a todos los vecinos por igual.

María Vázquez

(Ourense)

Unha rúa intransitable

Unha rúa intransitable

Na rúa Ramón y Cajal, no barrio de A Ponte, por un lado obras e polo outro onde non está permitido aparcar, non podemos sair dos portales nin pasar. A Policía onde está?

Rosa Torres

(Ourense)