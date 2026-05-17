Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, domingo 17 de mayo

Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este domingo, 17 de mayo. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.

Poste eléctrico en una situación peligrosa

Poste eléctrico caído. | La Región

Este poste lleva caído y apoyado contra un árbol varios meses en la calle Marcelo Macías, a la altura del número 92. Como se puede observar los cables están muy tensos contra las fachadas de las casas colindantes. ¿Estaremos esperando a que se produzca un cortocircuito y como consecuencia un incendio?

José A. Núñez (Ourense)

Las obras no valen como excusa para todo

Basura en la calle tras obras. | La Región

La situación lamentable que los vecinos de la avenida de Portugal estamos soportando con las obras no vale de excusa para convertir la zona en un vertedero, como hizo un vecino incívico hace unas noches, olvidándose de que existe un punto limpio fijo y también la posibilidad de llamar al punto limpio móvil.

María B. Salgado Vispo (Ourense)

La ley de la selva

La ley de la selva. | La Región

Estas imágenes corresponden a la rúa do Ensino, esquina Faustino Míguez. Coches estacionados encima de zonas verdes, evidentemente prohibidas. Una auténtica vergüenza ante la que nadie en esta ciudad le pone solución.

Ángel Barbagelata (Ourense)

Pivote roto y peligroso

Pivote roto y peligroso en Manuel Pereira. | La Región

En la calle Manuel Pereira hay una serie de pivotes en las aceras para impedir que la gente aparque en ellas, labor que debería controlar la Policía Local y así evitaríamos este tipo de mobiliario urbano. Pues uno de estos pivotes se ha pasado más de mes y medio roto, siendo un peligro para peatones y conductores

Pepe Alfaro (Ourense)

Basura en las orillas del Barbaña

Basura en las orillas del Barbaña. | La Región

Las orillas del Barbaña son un auténtico estercolero. Cada vez que hay una feria se produce la misma situación, con basura por todos lados. Habrá que hacer algo para evitar este tipo de situaciones que se repiten con demasiada asiduidad.

Manuel Vila (Ourense)