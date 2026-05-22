Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, viernes 22 de mayo

Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este viernes, 22 de mayo. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.

Poste caído sin solución

Poste caído sin solución. | La Región

Hace más de dos años comenzó a caerse un poste telefónico en una finca familiar, en Xunqueira de Ambía, al lado de la carretera OU-0110. En este tiempo, y mientras el poste sigue tumbándose, hemos llamado en varias ocasiones a la compañía telefónica responsable, Movistar, que se lava las manos una y otra vez y no nos ofrece ningún tipo de solución. Como cada primavera, tenemos que desbrozar la finca, ya que está próxima al núcleo de Xunqueira, y de nuevo tendremos que apañárnoslas como podamos para limpiar debajo del dichoso poste caído. Si esto sucediese en el centro de una gran ciudad, en lugar de en un núcleo del rural ourensano, Movistar hubiese arreglado ese poste en cuestión de días. En este caso, han pasado años. A la vista está: el rural solo les importa para hacer campañas publicitarias y para nada más.

José Cid (Xunqueira de Ambía)

Pasos de peatones “invisibles”

Paso de peatones invisibles. | La Región

En la plaza Eduardo Barreiros los pasos de peatones parecen elementos invisibles para los conductores que a diario circulan por esta zona. Día sí y día también hay algún vehículo aparcado encima de ellos, dificultando el paso de los peatones y generando una situación peligrosa que puede acabar en un atropello.

Silvia Camaño (Ourense)

Nulo respeto por las paradas de autobús

No hay respeto por las paradas de bus. | La Región

Así todos los días, en la parada de autobús de Las Palmeras, en el cruce de Celso Emilio Ferreiro y avenida de Buenos Aires, con los coches encima de los pasos de peatones. Si pretendemos tener una ciudad mejor tenemos que empezar por respetar las zonas de uso público y no hacer cada uno lo que nos dé la gana o lo que nos resulta más cómodo. ¿Dónde está la Policía Local para solucionar este problema que se puede ver por toda la ciudad?

Rodrigo Márquez (Ourense)

Bombilla fundida

Sin bombilla. | La Región

En la rúa de Ousande, en Cabeza de Vaca, a la altura del número 9, se encuentra esta farola que lleva con la bombilla fundida unos cuantos días sin que nadie le ponga solución.

Miguel Angel Busto Castro (Ourense)

Un día tras otro

Hombre recoge basura de un sumidor. | La Región

Llevaba tiempo intentando captar esta imagen, pero siempre me salía movida o llegaba tarde. Lo que se muestra es a un señor que se dedica a la limpieza de portales y durante mucho tiempo está realizando algo que sorprende mucho y que después nos estraña que los sumideros no hagan su función. En la imagen se muestra que está tirando a un sumidero lo que anteriormente había recogido en la entrada y escaleras del edificio. Esta imagen es en la calle Valle Inclán número 26.

Luis López (Ourense)