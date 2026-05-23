DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, sábado 23 de mayo
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este sábado, 23 de mayo. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.
En la calle Bispo Lourenzo, enfrente al Parque das Letras, se nota un abandono impropio de una ciudad donde el Concello no parece tratar a todos los barrios por igual. Por la margen del parque no hay acera y, donde la hay, las hierbas la invaden y se convierten en una carrera de obstáculos a diario.
Miguel Hermida (Ourense)
En las proximidades de las Burgas se podía apreciar esta singular imagen de los obreros municipales tirando de sus escasos recursos para hacer la limpieza de la maleza en la zona de acceso al paseo del Barbaña. Se pueden ver innumerables infracciones en una sola imagen. Vaya papelón tienen los empleados municipales para poder desarrollar su trabajo.
Carlos Gómez (Ourense)
En la calle Alejandro Pedrosa están acabando las obras. Después de muchos meses de retraso ahora llevan dos semanas a toda velocidad para terminar (la inauguración debe estar al caer). Hace dos meses que se les avisó de que les quedaba un agujero en la entrada de un portal sin tapar. Hubo buenas palabras, pero ni caso. Se les puso un letrero y sigue igual. A ver si alguno de la empresa Oreco Balgón lee esto y lo recuerda.
Carmen Rodríguez Rodríguez (Ourense)
Contenido patrocinado
También te puede interesar
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, sábado 23 de mayo
PODCAST Y VÍDEO
El primer café | Sábado, 23 de mayo
GRASAS Y ACEITES
Las exportaciones ourensanas ceden 10 millones en el inicio del año
Lo último
NARRATIVA BREVE EN GALLEGO
El XI Premio de Novela Corta Antón Risco 2026 ya tiene ganador: “Azul”, de Mon G. Buhigas
ATENTADO CONTRA LA AUTORIDAD
Cuatro detenidos y tensión en el aeropuerto de Bilbao durante la llegada de activistas de la Flotilla Global Sumud