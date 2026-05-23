Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, sábado 23 de mayo

Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este sábado, 23 de mayo. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.

La justicia, según el barrio

No se trata a todos los barrios por igual. | La Región

En la calle Bispo Lourenzo, enfrente al Parque das Letras, se nota un abandono impropio de una ciudad donde el Concello no parece tratar a todos los barrios por igual. Por la margen del parque no hay acera y, donde la hay, las hierbas la invaden y se convierten en una carrera de obstáculos a diario.

Miguel Hermida (Ourense)

Escasos recursos en el Concello

Trabajos en el Barbaña. | La Región

En las proximidades de las Burgas se podía apreciar esta singular imagen de los obreros municipales tirando de sus escasos recursos para hacer la limpieza de la maleza en la zona de acceso al paseo del Barbaña. Se pueden ver innumerables infracciones en una sola imagen. Vaya papelón tienen los empleados municipales para poder desarrollar su trabajo.

Carlos Gómez (Ourense)

Agujeros sin tapar

Agujeros sin tapar. | La Región

En la calle Alejandro Pedrosa están acabando las obras. Después de muchos meses de retraso ahora llevan dos semanas a toda velocidad para terminar (la inauguración debe estar al caer). Hace dos meses que se les avisó de que les quedaba un agujero en la entrada de un portal sin tapar. Hubo buenas palabras, pero ni caso. Se les puso un letrero y sigue igual. A ver si alguno de la empresa Oreco Balgón lee esto y lo recuerda.

Carmen Rodríguez Rodríguez (Ourense)