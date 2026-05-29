Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, viernes 29 de mayo

Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este viernes, 29 de mayo. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.

Estado parque de Seixalvo

Estado parque de Seixalvo

Este es el lamentable estado en el que tiene el alcalde de Ourense la zona recreativa de Seixalvo al lado del colegio. En este lugar es donde juegan todos los alumnos al salir de clase y presenta un estado al límite de abandono y que genera mucha peligrosidad. Seguramente algo se puede hacer para solucionarlo.

Juan José Otero Rodríguez

(Ourense)

Trampa esperando víctima

Trampa esperando víctima

Está pequeña baldosa lleva días esperando a “su víctima” para atraparla. Se encuentra en la calle San Rosendo, donde parece que el mantenimiento no llega, igual que otras calles, que están con las aceras deterioradas y llenas de trampas para que los viandantes puedan llegar a trompezar y... de morros el suelo.

Jorge Torres

(Ourense)

Una muestra más de incivismo, así andamos

Una muestra más de incivismo, así andamos

El nivel de incivismo que algunos ciudadanos de Ourense demuestran llega a niveles insopechados. En el caso de la imagen, que corresponde con la calle Alejandro Pedrosa, el propietario de este vehículo no se le ocurrió mejor idea que aparcar en la acera y en un paso de peatones.

Luz Dacoba

(Ourense)

Dejación de funciones

Dejación de funciones | A

En la avenida de Santiago, a la altura de la parada del autobús, se vivió esta situación surrealista. Estando una moto aparcada en plena parada, después de llamar a la Policía Local, estos llegaron y ni se bajaron del coche. Igual es que hacía mucho calor para ejercer con sus funciones.

Manuel Clemente

(Ourense)