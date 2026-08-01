Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy sábado, 1 de agosto

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este sábado, 1 de agosto. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

Basura en la rúa Cachamuiña

Basura en la rúa Cachamuiña

En las imágenes se puede ver el lamentable estado en el que se encuentra el parque situado en la rúa Bernardo Cachamuiña. Está lleno de basura y excrementos perrunos. Además de denunciar el poco incivismo de muchos de los usuarios del parque, hay que resaltar que lleva más de dos semanas sin que se pase alguien a limpiarlo, y tampoco es que el resto del año esté mejor cuidado.

Silvia Fernández

(Ourense)

Aguas fecales en plena ciudad

Aguas fecales en plena ciudad

Así llevamos dos meses, saliendo aguas fecales de un bajo en plaza Xesús Ferro Couselo de Vista Hermosa. No se puede acceder a él por estar embargado por un banco y ya no nos quedan esperanzas de poder solucionarlo.

Mercedes López Delgado

(Ourense)

Mal sistema

Mal sistema

La parada de autobús en Alejandro Pedrosa, recién inaugurada la calle hace dos meses, está inutilizada. Muy bonita para ver, pero el uso es nulo y tenemos la parada justo en la calle contigua, la calle de Quintián. ¿Problema? La parada al sol me parece una aberración, con gente mayor a la intemperie en invierno y sol en verano.

Juan López

(Ourense)