DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy lunes, 17 de agosto
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este lunes, 17 de agosto. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.
Xa fai semanas que asfaltaron a rúa Saenz Díez e comezaron a pintar as liñas e pasos de peóns, o que non sei é como farán as e os ciclistas que tenten cruzar diante do colexio de Curros Enríquez porque ao mellor se levan un porrazo coa varanda... Espero que nalgún momento solucionen o problema.
Marcos Tesouro Moncelo (Ourense)
El pueblo con el mirador más visitado de la Ribeira Sacra (Vilouxe) tiene a sus vecinos cansados de denunciar su dejadez. Por los caminos no se puede pasar. Las casas, a pesar de haber un bando del Ayuntamiento para limpiar a 50 metros, están cercadas por la maleza. Estamos cansados de denunciarlo y aquí nadie hace nada. Si un día se produce un incendio, sin prevención, se convertiría en una ratonera sin salida.
María Eugenia Gómez Pacíos (Vilouxe-Nogueira)
Cada vez se acumula más basura en el centro, desbrozarón ¡sí! Y ahora se ve toda la basura, es una vergüenza y a la vez una pena que esta zona se convierta en un basurero en pleno centro de la ciudad. Conlleva insalubridad y suciedad, curiosamente al lado de un cartel del Concello a punto de caer cuando el aire sopla que pone “Rehabilitación”. Gracioso o mejor una tomadura de pelo.
María Feijóo (Ourense)
Este é o estado actual nesta finca no casco urbano de Trado (Ponteveda). Os castiñeiros seguen medrando o longo e ancho sin control, invadindo vivendas, camiños públicos e estrada moi transitada. Dentro de pouco nin vivir se poderá nesta zona. Ademais a finca atopase nun total estado de abandono pola maleza que vai medrando, con todo o perigo que todo isto supón para a saúde das persoas da zona (ratas, velutinas, etc), tocando tendido eléctrico público e telefonía, e, sobre todo.
Enrique Rodríguez (Trado, Ponteveda)
En la rúa do Vinteún hay unos contenedores frente al Eroski que huelen fatal. Además, siempre está todo sucio, con las aceras pegajosas y muy sucias de resto de comida. ¿Para cuándo una limpieza?
Patricia González Sousa (Ourense)
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DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy lunes, 17 de agosto
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