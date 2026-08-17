ALERTA NARANJA
Jornada de calor en Ourense

Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy lunes, 17 de agosto

DENUNCIAS DE LOS LECTORES

Los vecinos envían sus denuncias acerca de diferentes situaciones que consideran que pueden ser solucionadas en Ourense.

Sencillamente asqueroso
Sencillamente asqueroso

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este lunes, 17 de agosto. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

Paso para ciclistas algo complicado

Paso para ciclistas algo complicado
Paso para ciclistas algo complicado | La Región

Xa fai semanas que asfaltaron a rúa Saenz Díez e comezaron a pintar as liñas e pasos de peóns, o que non sei é como farán as e os ciclistas que tenten cruzar diante do colexio de Curros Enríquez porque ao mellor se levan un porrazo coa varanda... Espero que nalgún momento solucionen o problema.

Marcos Tesouro Moncelo (Ourense)

Cercados por la maleza

Cercados por la maleza
Cercados por la maleza

El pueblo con el mirador más visitado de la Ribeira Sacra (Vilouxe) tiene a sus vecinos cansados de denunciar su dejadez. Por los caminos no se puede pasar. Las casas, a pesar de haber un bando del Ayuntamiento para limpiar a 50 metros, están cercadas por la maleza. Estamos cansados de denunciarlo y aquí nadie hace nada. Si un día se produce un incendio, sin prevención, se convertiría en una ratonera sin salida.

María Eugenia Gómez Pacíos (Vilouxe-Nogueira)

Condiciones extremas en el Jardín del Posío

Condiciones extremas en el Jardín del Posío
Condiciones extremas en el Jardín del Posío

Cada vez se acumula más basura en el centro, desbrozarón ¡sí! Y ahora se ve toda la basura, es una vergüenza y a la vez una pena que esta zona se convierta en un basurero en pleno centro de la ciudad. Conlleva insalubridad y suciedad, curiosamente al lado de un cartel del Concello a punto de caer cuando el aire sopla que pone “Rehabilitación”. Gracioso o mejor una tomadura de pelo.

María Feijóo (Ourense)

As árboles seguen cubrindo sen control as casas en Trado

As árboles seguen cubrindo sen control as casas en Trado
As árboles seguen cubrindo sen control as casas en Trado

Este é o estado actual nesta finca no casco urbano de Trado (Ponteveda). Os castiñeiros seguen medrando o longo e ancho sin control, invadindo vivendas, camiños públicos e estrada moi transitada. Dentro de pouco nin vivir se poderá nesta zona. Ademais a finca atopase nun total estado de abandono pola maleza que vai medrando, con todo o perigo que todo isto supón para a saúde das persoas da zona (ratas, velutinas, etc), tocando tendido eléctrico público e telefonía, e, sobre todo.

Enrique Rodríguez (Trado, Ponteveda)

Sencillamente asqueroso

Sencillamente asqueroso
Sencillamente asqueroso

En la rúa do Vinteún hay unos contenedores frente al Eroski que huelen fatal. Además, siempre está todo sucio, con las aceras pegajosas y muy sucias de resto de comida. ¿Para cuándo una limpieza?

Patricia González Sousa (Ourense)

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats