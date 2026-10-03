Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy sábado, 3 de octubre

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este sábado, 3 de octubre. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

Carretera en mal estado en Xinzo

Carretera en mal estado en Xinzo | La Región

Los vecinos de Xinzo de Limia sufrimos a diario el lamentable estado de la pista de Santo Estevo, situada paralela a la N-525. Como se puede ver en las imágenes, está totalmente intrasitable. Se ha reclamado una solución en repetidas ocasiones, pero estas reclamaciones caen en saco roto.

Rubén Rodríguez Rodríguez (Xinzo de Limia)

Situación irregular

Situación irregular | La Región

Esta imagen muestra una situación habitual en la rotonda que está en el cruce entre la calle Bonhome y la avenida de Zamora. De forma regular hay vehículos aparcados en la zona que en teoría es para el paso de los coches, complicando el tránsito y, lo que es peor, dificultando la visión, lo que puede llegar a ser peligroso. Mientras tanto, a la Policía Local parece que es un tema que no le interesa y no le pone solución.

José Manuel Castiñeiras (Ourense)