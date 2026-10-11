Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy domingo, 11 de octubre

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este domingo, 11 de octubre. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

Instalaciones incoherentes

Instalaciones incoherentes en la avenida Alfonso Rodríguez Castelao

En estos días se han realizado trabajos en la avenida Alfonso Rodríguez Castelao para la instalación de un poste y accesorios para la detección de la contaminación ambiental. El problema es que la estructura irá en el centro de la acera, lo cual además del problema estético genera un inconveniente para el gran número de peatones que suelen pasar por esa zona. A pesar de las protestas y las llamadas, desde el Ayuntamiento han hecho oídos sordos. Veremos en que queda el tema finalmente.

José Luis Valcarce López.

(Ourense)

Inseguridad en la zona de la residencia

Inseguridad en la zona de la residencia | Q

En la zona de la residencia, en la calle Ramón Puga, a la altura del número 36, hay una casa abandonada con signos de okupación, de la que se ha dado parte ya en varias ocasiones a la Policía, que no hace nada. Drogadictos, gritos de noche, y ahora esto junto a un parque infantil en Cruceiro Quebrado, justo detrás de la casa en cuestión. Lavando la ropa y cacharros en una fuente de agua potable donde acuden niños de forma habitual.

Daniel Izquierdo

(Ourense)

Difícil acceso a los contenedores

Difícil acceso a los contenedores en la rúa do Bierzo

Maleza y zarzas cubren este grupo de contenedores en la rúa do Bierzo, frente al número 10. Las molestias que la vegetación provoca a quienes bajan a echar la basura son muchas. Y no sólo la maleza... también los vehículos que aparecen estacionados junto a los contenedores.

Manuel Pérez

(Ourense)

Siempre después de cada feria

Basura después de la feria.

Pues así es. Después de cada dia de feria en Ourense nos encontramos con un panorama de basura perfectamente esparcida por el entorno, como en esta imagen de la “barronca” del Barbaña. Así desde hace cien años. Mucho feriante guarro, algún cliente descerebrado y autoridades públicas que ni están ni se las espera.

Juan O. Rodríguez

(Ourense)

Ciclistas por la acera

Ciclistas por la acera

De forma habitual se pueden ver grupos de ciclistas circulando por el tramo de acera entre el antiguo Palacio de Justicia y Salesianos. Por esta acera es frecuente ver ciclistas y patinetes, con las consiguientes molestias e incluso riesgo para los viandantes.

Manuel Malingre Coma

(Ourense)