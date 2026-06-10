Los cuatro Polos de Emprendimiento han impulsado 150 empresas en la provincia de Ourense

El emprendimiento en la provincia tiene rostro de mujer y no se limita a los negocios tradicionales. Estas son algunas de las conclusiones que se extraen de la labor que viene realizando la Red de polos de emprendimiento y apoyo al empleo de la Xunta, que se ha consolidado como una herramienta clave para dinamizar el tejido productivo, especialmente del rural. Desde la apertura del primer centro en 2022, los cuatro polos ourensanos -Baños de Molgas, O Barco, O Carballiño y Verín- han atendido más de 1.300 proyectos empresariales, y el 56% de quienes usan este servicio gratuito son mujeres.

El impacto de estos recursos, diseñados para consolidar proyectos vinculados al territorio, se traduce en cifras tangibles. Fruto del acompañamiento y de las 4.600 tutorías realizadas por los técnicos, se han creado unas 150 entidades jurídicas en la provincia. Asimismo, el ecosistema de los polos ha promovido más de 700 actividades, desde formaciones y eventos hasta reuniones con distintas entidades del territorio.

Cubren todas las fases

Uno de los mitos que rompen las estadísticas recogidas por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración es que estos centros sirvan únicamente para abrir un negocio, dado que el asesoramiento abarca todo el ciclo de vida de una empresa. Si bien la mayoría de proyectos (un 44%) se hallaban en la fase “Emerger” (personas con ganas de desarrollar un nuevo modelo de negocio que están en plena etapa de definición), un 27% acudió en la fase “Explorar” (con la idea clara, pero necesitando validar su viabilidad), un 13% en fase “Ejecutar” (negocios ya en marcha que se topan con obstáculos inesperados y buscan asesoramiento) y un 10% en fase “Expandir” (empresas consolidadas que buscan abrir nuevas líneas o mercados). Además, un 6% de los proyectos son de relevo generacional, y buscan evitar el cierre definitivo de negocios rentables por falta de sucesores.

Servicios y hostelería

Los emprendedores asesorados optan sobre todo por el sector servicios, que representa el 23% de los proyectos. Le siguen dos pilares de la economía provincial: la hostelería (16%) y el comercio (13%). No obstante, la diversificación es notable. Las actividades profesionales, científicas y técnicas suponen el 10% de las iniciativas. Por su parte, el sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) aglutina el 9% de los proyectos, mientras que las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento suman un 6%.

Rural y en femenino

Red de polos de emprendimiento y apoyo al empleo en la provincia de Ourense. | La Región/Alán Pérez

El perfil de muchos de los proyectos que pasan por los polos son emprendimientos rurales liderados por mujeres como Rocío Páez, de A Gudiña, quien creó en enero O Saber do Moucho para dar clases particulares a escolares de su comarca. Rocío explica que el polo de Verín fue clave para definir y estructurar su negocio: “Axudáronme a captar clientes, a darme a coñecer e fixar prezos”. Ese mismo respaldo en la planificación y resolución de dudas iniciales fue el que buscó Aldara Conde, residente en Allariz y fundadora de MissLay, una tienda online de artículos de seda natural, quien recurrió al polo de Baños para aclarar las complejidades de las subvenciones y la compatibilidad entre distintas ayudas. Lo define como “ter alguén que te guía e acompaña ao teu lado” en el camino del autoempleo.

La provincia acoge cada vez a más inmigrantes, y muchos de ellos emprenden. La venezolana Fabiana Márquez vive en Ribadavia, y acudió al polo de O Carballiño para “ampliar mercado” para El proyecto de Fabiana, un emprendimiento artístico con el que da una nueva vida a papel reciclado. Valora el hecho de que “están pendientes, me informan de todo y me avisan de concursos y ferias en las que puedo participar”. Su compatriota Angelly Pérez lleva ocho años en Trives. Esta trabajadora social recurrió al polo de O Barco para crear Esencia da Terra, un servicio de salud, bienestar emocional y ocio terapéutico en el Macizo Central. “Me escucharon y me ayudaron con la contabilidad y la seguridad social. Es una pena que no todos conozcan los polos”.