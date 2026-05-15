Emprender en Monterrei, una apuesta por su potencial

La Casa da Cultura de Verín acogió este jueves “Impulso local: emprendemento e igualdade en rede”, un evento del Polo de Emprendemento de Verín, en colaboración con Aever, Medrando Xuntas, Femuro y el CDR Portas Abertas, que visibilizó la diversidad del ecosistema emprendedor local e inspiró al público. Entre los asistentes se encontraban alumnos del IES García Barbón y CPR Mercedarios, quienes recibieron el mensaje de que es posible construir un futuro profesional sólido sin abandonar sus raíces, apostando por emprender en su propia tierra.

La presentación corrió a cargo de Ánxela Torres, técnica del Polo, quien destacó que las mujeres lideran el 60% de empresas asesoradas por este servicio de apoyo al empleo, y dio paso a la mesa de casos de emprendimiento, en la que participaron ocho ponentes que han convertido sus pasiones en negocios de éxito.

Apostar por el talento

Lorena Parada, José Luis Mateo, Cristina López y Guillermo Insua. | C.L.M.

José Luis Mateo, referente en la viticultura ecológica y fundador de la bodega Quinta da Muradella, ofreció una de las reflexiones más profundas al señalar que Monterrei posee un “potencial enorme” que muchas veces sólo se valora plenamente “cando se ve dende fóra”. Animó a los presentes a “non ter complexos, o talento é persoal e o importante é ter a vontade de desenvolvelo. Dende o sitio máis remoto pódese chegar a calquera parte do mundo”.

El comercio local y la calidad de vida fueron temas recurrentes durante el debate. Elena Tourón, creadora de la tienda de moda Ugli, y Jaime Vispo, responsable de Telas Julia, coincidieron en la búsqueda del bienestar como razón clave para regresar a Verín tras vivir fuera. Tourón subrayó que las tiendas actúan como un “servicio social” que genera vida en las villas, mientras que Vispo recordó que “ter un bo produto e o trato humano” son los pilares que sostienen un negocio histórico. Por su parte, Cristina López y Guillermo Insua, del estudio de arquitectura de interiores Unouno, resaltaron que establecerse en Verín no les ha impedido “traballar en proxectos en distintos lugares de fóra”.

Jaime Vispo, Elena Tourón y Hilda Fernández. | C.L.M.

La vertiente formativa y creativa también tuvo su espacio. Hilda Fernández, de la academia musical A Tempo, llamó a retener el “talento que marcha”, con el fin de “seguir medrando e ter unha comunidade activa culturalmente”. Jane Liz, del proyecto educativo Coeducontando, reforzó esta idea al señalar que se debe emprender “en lo que sabemos hacer y nos mueve”. Lorena Parada, que une bienestar y naturaleza en Rincón Mágico de Épona, destacó su apuesta por atraer gente al rural, ya que para muchas personas “chegar á aldea xa é unha experiencia en si mesma que ás veces non valoramos”.

Liderazgo femenino

Jane Liz, de Femuro, durante su presentación. | Femuro

La segunda parte de la jornada se centró en el trabajo de las entidades que impulsan el liderazgo de las mujeres. Medrando Xuntas expuso el valor del trabajo en red para fortalecer proyectos con impacto social, mientras que Femuro y Portas Abertas detallaron sus programas a favor de la igualdad. Por último, una sesión de “networking” generó nuevas colaboraciones entre emprendedores y asistentes.